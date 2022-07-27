Государство планирует создание регистра кредитных обязательств физических лиц(6)
Министр финансов направил на круг согласования намерение разработать законопроект об обмене кредитной информацией, или так называемом положительном кредитном регистре, который создает основу для обмена информацией о кредитных обязательствах физических лиц.
„Предоставляющий кредит сегодня может не знать, сколько различных финансовых обязательств человек уже взял на себя — это, к сожалению, привело к лопнувшему кредитованию. Создаваемая платформа обмена данными — это шаг вперед для совместного обмена информацией между кредиторами, чтобы предотвратить это“, — пояснила министр Кейт Пентус-Розиманнус.
Сегодня кредиторы получают информацию об уже просроченных платежах до принятия решения о выдаче кредита, но может отсутствовать сводная информация обо всех принятых обязательствах, включая кредит, лизинг, рассрочку и т.д. Поставщики кредита также не обязаны обмениваться соответствующей информацией друг с другом. В то же время у кредитора есть юридическое обязательство ответственно предоставлять кредиты, чему препятствует недостаточная информация.
Всего в Эстонии около 100 различных кредиторов, которые выдают кредиты частным лицам. Принимая решение о выдаче кредита, банк или другой кредитор может не знать, сколько всего финансовых обязательств у человека. Платежи по существующим кредитам можно увидеть из выписки с банковского счета, но часто у людей есть несколько банковских счетов, и эта информация кредиторам не известна.
По мнению Министерства финансов, положительный кредитный регистр также поддержал бы консультантов по долгам, которые часто начинают свою работу с объяснения ситуации должника. При поддержке регистра этот этап можно было бы решить быстрее и сосредоточить внимание на погашении долга.
Большинство стран ЕС имеют положительный кредитный регистр. Например, в Литве его частично ведет центральный банк, а в Швеции частный сектор сам предоставляет эту услугу. Финляндия тоже сейчас создает положительный кредитный регистр, там это делает налоговая инспекция.
Согласно плану Министерства финансов, положительный кредитный регистр в Эстонии может быть структурирован таким образом, чтобы его вел частный сектор, а все банки и другие кредитные учреждения предоставляли ему информацию через платформу обмена данными. Прежде чем принять решение о выдаче кредита, кредитор сделает запрос через регистр.
Министерство финансов объявило о первом намерении разработки законопроекта о кредитной информации в сентябре 2020 года, чтобы проанализировать, следует ли регулировать обмен кредитной информацией в Эстонии и какая модель обмена данными будет наиболее подходящей. Большинство респондентов сочли такую базу данных необходимой. Однако было установлено, что необходимо дополнительно проанализировать ряд аспектов, в том числе совместимость такого регистра с положением о защите персональных данных.
В этом году по заказу Министерства финансов было завершено исследование развития кредитного рынка Эстонии за последние шесть лет. Там же эксперты указали на необходимость создания положительного кредитного регистра как одной из мер предотвращения долгов.