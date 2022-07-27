Государство планирует создание регистра кредитных обязательств физических лиц

„Предоставляющий кредит сегодня может не знать, сколько различных финансовых обязательств человек уже взял на себя — это, к сожалению, привело к лопнувшему кредитованию. Создаваемая платформа обмена данными — это шаг вперед для совместного обмена информацией между кредиторами, чтобы предотвратить это“, — пояснила министр Кейт Пентус-Розиманнус.

Сегодня кредиторы получают информацию об уже просроченных платежах до принятия решения о выдаче кредита, но может отсутствовать сводная информация обо всех принятых обязательствах, включая кредит, лизинг, рассрочку и т.д. Поставщики кредита также не обязаны обмениваться соответствующей информацией друг с другом. В то же время у кредитора есть юридическое обязательство ответственно предоставлять кредиты, чему препятствует недостаточная информация.

Всего в Эстонии около 100 различных кредиторов, которые выдают кредиты частным лицам. Принимая решение о выдаче кредита, банк или другой кредитор может не знать, сколько всего финансовых обязательств у человека. Платежи по существующим кредитам можно увидеть из выписки с банковского счета, но часто у людей есть несколько банковских счетов, и эта информация кредиторам не известна.

По мнению Министерства финансов, положительный кредитный регистр также поддержал бы консультантов по долгам, которые часто начинают свою работу с объяснения ситуации должника. При поддержке регистра этот этап можно было бы решить быстрее и сосредоточить внимание на погашении долга.

Большинство стран ЕС имеют положительный кредитный регистр. Например, в Литве его частично ведет центральный банк, а в Швеции частный сектор сам предоставляет эту услугу. Финляндия тоже сейчас создает положительный кредитный регистр, там это делает налоговая инспекция.