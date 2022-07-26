ФОТО | Новый вид сувениров из Пярну? В летней столице украли парковочные аппараты

Судя по фотографиям, чтобы унести парковочный аппарат, воры перерезали специальные металлические тросы, удерживавшие устройство на земле.

Первый парковочный аппарат был украден в минувшую субботу у тренировочного поля Пярнуского пляжного стадиона. Второй аппарат, находившийся на улице Сиде, украли в ночь на вторник. Расстояние между украденными парковочными аппаратами составляло около ста метров.

Убрать такой ​​парковочный аппарат под силу только силачу. Один аппарат весит примерно 60-70 килограммов и крепится к бетонному основанию четырьмя болтами. Стоимость одного парковочного автомата составляет 3000 евро. По оценкам экспертов, в автоматах было монет на сумму около 1000 евро.