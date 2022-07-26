Новый глава TLT: почему бы на некоторых маршрутах не заменить автобусы на 12-местные маршрутки

В опубликованном сегодня интервью будущий управляющий городским транспортом заявил, что хочет изменить сеть автобусного движения в Таллинне.

Кайдо Падар признался, что является большим поклонником железнодорожного транспорта. "Я думаю, что трамвай — это примета большого города", — сказал он, добавив, что стоянки для автобусов могут быть на окраинах столицы. По его мнению, жители разных районов могли бы на автобусах добираться до центра, а дальше пересаживаться на трамвай. "Это было бы очень логично", - отмечает он. Падар очень бы хотел, чтобы трамвайные линии были проложены и в Хааберсти.

В качестве возможной экономии в транспортной сфере Падар выдвинул идею замены городских автобусов микроавтобусами на определенных маршрутах. "Должен ли в субботу вечером ходить рейсовый городской автобус в направлении Какумяэ и Виймси или можно его заменить на 12-местный микроавтобус? По вечерам я видел, что в автобусе всего пара человек“, — заметил Падар. "Я не хочу сейчас никого будоражить или расстраивать, что исчезнет троллейбус, появятся маленькие автобусы и мы здорово сэкономим, но мне как руководителю всегда приходится искать решения".

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