Российским теннисистам запрещено выступать на турнирах в Эстонии

Международная федерация тенниса (ITF) официально оповестила игроков о запрете. В связи с запретом на участие, российские теннисистки не смогут принять участие в турнире W25 в Пярну.

„Международный спорт сейчас никоим образом не отделён от политики, Россия и Беларусь используют спорт ради достижения своих стратегических целей. Этим решением мы посылаем чёткий сигнал“, — говорится в заявлении Лийны Керсны, исполняющей обязанности министра культуры Эстонии

Британское правительство также запретило россиянам и белорусам участвовать в турнирах под эгидой LTA. Бан коснулся Уимблдона, но ATP и WTA раскритиковали позицию британцев и лишили турнир рейтинговых очков.