Теннис
26.07.2022, 19:49

Российским теннисистам запрещено выступать на турнирах в Эстонии

 
Foto on illustratiivne.
Foto on illustratiivne.
ФОТО: GLYN KIRK | AFP

Правительство Эстонии ввело запрет для участие российских и белорусских теннисистов в профессиональных теннисных турнирах, которые будут проходить в Эстонии.

Международная федерация тенниса (ITF) официально оповестила игроков о запрете. В связи с запретом на участие, российские теннисистки не смогут принять участие в турнире W25 в Пярну.

„Международный спорт сейчас никоим образом не отделён от политики, Россия и Беларусь используют спорт ради достижения своих стратегических целей. Этим решением мы посылаем чёткий сигнал“, — говорится в заявлении Лийны Керсны, исполняющей обязанности министра культуры Эстонии

Британское правительство также запретило россиянам и белорусам участвовать в турнирах под эгидой LTA. Бан коснулся Уимблдона, но ATP и WTA раскритиковали позицию британцев и лишили турнир рейтинговых очков.

RusDelfi
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