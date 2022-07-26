В T1 появится уютное пространство для чтения книг

На первом этаже центра, возле главного входа расположатся книжные полки и мягкие кресла в окружении растений. Книги можно будет почитать на месте, взять с собой, а также принести на обмен свою литературу.



Рассказывает Полина Ляшева, руководитель проектов НКО Ласнаидея: „У нас уже есть опыт организации общественных книжных полок – несколько лет назад в общинном огороде Лаагна был установлен книжный шкаф, сделанный из старого холодильника, откуда люди могут брать книги, читать их в огороде или брать с собой домой. Он пользуется популярностью – постоянно добавляются новые книги. С Т1 мы уже провели несколько успешных совместных проектов, например, выставку колясок, семейный праздник. Видим, как центр развивается. Поэтому предложили создать общественную книжную полку. Эстонская библиотека-репозиторий поддержала проект книгами. В дальнейшем надеемся на то, что полки будут заполнять посетители торгового центра, что люди начнут обменивать уже прочитанные книги на другие. Чтобы книжное пространство заработало, читателям следует оставлять какую-то свою литературу взамен той, что они забирают с собой домой, чтобы книжный шкаф не пустовал, а сама идея жила. Некоторые несознательно подходят к обмену книгами, забирают качественные и красивые издания, не оставляя ничего взамен или оставляя старые, ненужные учебники, ветхие книги и пр. Надеемся, такого не произойдет. И, конечно, первое время будем присматривать за порядком и ассортиментом книг“.



Популяризация чтения вышла за границы привычных библиотек и привела к интеграции чтения в городскую среду. Людьми переосмысливается идея доступной книги, которую можно взять в кафе, в магазине, на остановке.



Первые общественные книжные шкафы — уличная библиотека из одного стеллажа — не несли социальной нагрузки и были реализацией творческого проекта. Считается, что начало идее доступного всем книжного шкафа заложили немецкие фотохудожники Клегг и Гутман в 1990-х гг. Проект начал расти, расширять границы своего присутствия и из Австрии перебрался в Германию и Швейцарию, а затем распространился по всему миру.