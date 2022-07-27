Изменения в трудовом законодательстве: работодателям придется пересмотреть документы

В августе будет расширен список тем, которые при заключении трудового договора должны быть так или иначе освещены в подписываемом документе. Как следствие, работодатели должны будут предоставлять работникам дополнительную информацию по следующим вопросам:

В связи с вышеуказанными изменениями работодателям следует пересмотреть и обновить трудовые договоры с работниками и сопутствующие документы, а также убедиться в актуальности содержания документов при заключении новых договоров. Однако работодатель не обязан вносить изменения в трудовые договоры, уже заключенные с действующими сотрудниками, достаточно проинформировать последних, но по желанию сторон могут быть внесены изменения, и сделано это должно быть в письменном виде.