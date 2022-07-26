Более сотни пациентов с COVID-19 нуждаются в стационарном лечении, заболеваемость растет

По словам главного специалиста отдела по контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ольги Садиковой, из 8487 тестов, сделанных на прошлой неделе, 2007 оказались положительными. "По сравнению с прошлой неделей заболеваемость увеличилась на 28%. На наступившей неделе можно ожидать чуть более 2400 зараженных“, — пояснила Садикова и добавила, что R-показатель зараженности остается на уровне 1,2. Согласно матрице рисков, учитывающей госпитализацию, уровень риска распространения коронавируса сейчас средний.

Среднее количество госпитализаций из-за COVID-19 за последние семь дней имеет тенденцию к росту, увеличившись с 6,9 до 8,7. По состоянию на утро понедельника в больнице находились 133 человека, из них 66 пациентов нуждаются в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За неделю из-за COVID-19 скончались 8 человек в возрасте от 42 до 90 лет. Вероятно, число госпитализаций на этой неделе превысит 150 человек.

За неделю было введено 2 609 доз вакцины, из них первую прививку получили 315 человек. 464 845 человек получили дополнительную или бустерную дозу. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины составляет 63,8%.



