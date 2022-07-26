В Таллинне начинается восстановительный ремонт автобусных остановок. Он обойдется почти в 300 тысяч евро

В первую очередь будет отремонтирована расположенная в районе Пирита автобусная остановка „Румму“, которая находится на Пирита теэ по направлению из города. Далее на очереди остановка „Прийсле“, расположенная в районе Ласнамяэ на Лаагна теэ по направлению в центр города. Затем работы будут осуществляться в районе Кесклинн, на остановках „Маарьямяэ“ и „Лиллепавильон“, находящихся на Пирита теэ в направлении центра города. Кроме того, в этом году будет осуществлен восстановительный ремонт расположенных на Палдиском шоссе остановок „Мустйыэ“ и „Лоога“ по направлению из города.

„Каждый год мы приводим в порядок десятки остановок общественного транспорта. Наряду с этим постоянно фиксируются остановки, которые нуждаются в ремонте в ближайшее время, - уточнил вице-мэр Таллинна Владимир Свет. – Выполняемые работы не требуют проектирования и не предполагают серьезных изменений в уличном пространстве. Эти работы необходимы, чтобы люди могли комфортно и безопасно пользоваться общественным транспортом. Кроме того, этой осенью мы сделаем более безопасными ряд перекрестков и остановок общественного транспорта в центре города и его окрестностях, что позволит повысить безопасность на прилегающих велосипедных дорожках“.

В ходе работ на остановках будет обновлено асфальтобетонное и бетонное покрытие, заменены пришедшие в негодность бордюрные камни и приведены в порядок канализационные люки.

Пешеходов и водителей просят соблюдать временную организацию дорожного движения и следовать указаниям дорожных знаков.

По заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства работы выполняет предприятие Tallinna Teede AS. Согласно договору, стоимость ремонта составит 294 000 евро, срок выполнения работ - сентябрь 2022 года.