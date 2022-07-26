Wise открывает в Тарту новый офис: в городе появится 70 новых рабочих мест

Wise предлагает как полную, так и частичную занятость, и хочет в течение года набрать в Тарту 70 новых работников. В новом офисе будут прежде всего работать специалисты службы поддержки, затем к ним присоединятся специалисты из команды верификации.

Бретт Лемсалу, руководитель команды отдела кадров Wise: „Тарту становится все более важным центром стартап-сообщества Эстонии, и открытие здесь офиса Wise стало для нас естественным шагом. Желая соответствовать запросам работников, мы предлагаем работу в Wise и с частичной занятостью. Для нас важно, чтобы возможность помочь миллионам людей по всему миру вдохновляла кандидатов, и чтобы у них было желание развиваться и принимать новые вызовы“.

Wise переезжает в офисы R7Hub на улице Рюютли, внутренний дизайн помещений которых отвечает организации рабочих процессов автономных команд Wise, а также гибридной организации работы, что позволит работать как из домашнего офиса, так и из-за границы.

„Людей мотивирует прежде всего возможность добиться чего-то самим и привнести в мир нечто ценное, но и компенсации, связанные с организацией рабочих процессов по-прежнему актуальны. Wise предлагает гибкую рабочую среду, в том числе возможность поработать сроком до трех лет из какой-либо другой страны. После четырех лет всех „вайзеров“ ждет шестинедельный отпуск вместе с компенсацией в 1000 британских фунтов или сопоставимой суммой в какой-либо другой валюте, которую можно использовать, например, для путешествий. Начиная с этого года для работников из Эстонии мы предлагаем также дополнительные дни отпуска за счет праздничных дней, выпавших на выходные, а также более длительный отцовский отпуск“, добавила Бретт.

По-прежнему важна и офисная жизнь. „В Wise мы ценим живое общение и при обновлении своих офисов мы уделяем особое внимание удобству и практичности, не забывая и про экологичность. Помимо этого, мы составили для работников инструкцию, как сделать ежемесячные совместные мероприятия более экологичными“.