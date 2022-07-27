Как лучше контролировать свои расходы, чтобы не жить от зарплаты до зарплаты? Советы банка

Часто можно сократить расходы, пересмотрев свои привычки и отказавшись от наиболее вредных из них. „Люди часто не понимают, что именно мелкие текущие расходы съедают большую часть их ежемесячного бюджета. Такие траты могут показаться безобидными на первый взгляд, когда вы смотрите выписку, но когда вы складываете все суммы, оказывается, что именно они составляют основную часть ежемесячных расходов“, – говорит руководитель отдела розничного банкинга Каспар Корк. Например, если у человека есть привычка покупать чашку кофе за 3,5 евро каждый рабочий день, то за год это составит 890 евро.

Кроме того, недавнее исследование, проведенное Эстонским институтом конъюнктуры, по заказу Министерства социальных дел, показало, что, например, алкоголь в условиях роста заработной платы стал более доступным, и это привело к росту его потребления. Деньги, потраченные на другие вредные или слишком дорогие привычки, такие как табачные изделия или растворимый кофе, также можно ограничить.

Экономия денег начинается с постановки конкретных целей“, – сказал Корк. Один из простых и удобных способов – переводить определенную сумму денег в начале каждого месяца на другой счет с конкретной целью, будь то предстоящее путешествие, новое жилье или что-то еще, о чем вы мечтали. „Как только эта цель достигнута, самая первая задача (изменение модели расходов), по крайней мере на данный момент, будет решена“, – говорит Корк. Но это не значит, что не может быть другой мечты или цели. Всегда найдется причина для экономии денег.

Чтобы легче было экономить, каждый должен посмотреть, какие ежемесячные расходы неизбежны, а какие можно сознательно сократить. „Если вы знаете, куда уходят ваши деньги, их легче перенаправить на другие цели“, – добавил Корк.