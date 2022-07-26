Таллиннский ботанический сад избавился от старой коллекции роз. Что с ними стало?

Представитель Таллиннского ботанического сада Анника Лепп сообщила, что 1 мая вместе с открытием летнего сезона была запущена кампания „Своя роза в Таллиннском ботаническом саду“, которая продлится до мая 2023 года. Таким образом каждый желающий может принять участие в обновлении розария и поддержать приобретение саженцев.

Что касается старых роз, то ботанический сад действительно избавился от них, но бесплатно цветы никому не раздавали, подчеркнула Лепп. С 1 мая розы из старой коллекции все желающие могли приобрести по льготной цене в 5 евро. На сегодняшний день продажа растений уже закончилась.

Лепп подчеркнула, что у ботанического сада есть обязательство обновлять свою коллекцию, а розарий оставался неизменным уже как минимум пару десятков лет.



“В розовом саду Таллиннского ботанического сада будут обновлены не только грядки, но и весь розариум. Это означает, что розариум будет полностью реконструирован: там заменят землю, построят новое место для сцены, обновят все ограждения и т.д.“ - пояснила она.