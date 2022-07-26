МНЕНИЕ | Нарвский танк как инструмент политической борьбы

Президент не провозгласил закон, сославшись на его противоречие с Конституцией, конкретно речь идет о противоречии статьям 4, 10, 12, 59, 86 и 146. Не вдаваясь в юридические тонкости, противоречие состоит в числе прочего в том, что у Рийгикогу нет права решать вопросы, входящие в компетенцию других органов власти, кроме того, закон также обязывает административный суд участвовать в принятии решений о демонтаже запрещенных сооружений, а это нарушает принцип независимости суда, указанный в Конституции.

Недолго думая и желая, по-видимому, поставить в неловкое положения мэра Нарвы Катри Райк, общественный деятель Михаил Паншин инициировал сбор подписей в защиту нарвского танка. Правда, пока не понятно, от чего монумент защищать: ни городское собрание, ни управа, ни один из депутатов, ни даже мэр не намекнули о том, что танк собираются переносить. Михаил Паншин однако настаивает на том, чтобы управа в лице мэра инициировала референдум, дабы узнать мнение народа по данному вопросу.

Начнем с того, что, если уж придираться к терминам, то референдум в его юридическом смысле на уровне местного самоуправления провести в принципе невозможно. Понятие „референдум“ определено в Законе о референдуме, принятом в 2002 году (последняя редакция - 2006 год). Референдум является всеэстонским, для его проведения необходимо соблюсти массу юридических формальностей (в том числе, решение о его проведении должно быть принято Рийгикогу), и - самое важное - результат референдума является обязательным для исполнения государственными органами.