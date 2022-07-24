В Нарве собирают подписи за проведение референдума о судьбе танка(238)
На фоне сноса памятников советской истории в Эстонии в Нарве горячо обсуждается тема возможного демонтажа или переноса танка. Нарвитянин Михаил Паншин в фейсбуке предложил провести референдум для выяснения среди жителей города их мнения, должны ли памятники оставаться на своем историческом месте. Он тэгнул Катри Райк с просьбой организовать референдум в Нарве и создал петицию для горожан. RusDelfi выяснил мнение нескольких нарвитян, подписавших петицию, и задал вопросы мэру Катри Райк о референдуме, об её отношении к идее переноса танка и о том, что будет, если позиции государства и горожан разойдутся.
Михаил Паншин на страницах группы, которую ведет в фейсбуке, обратился с предложением к мэру Нарвы дать рабочее задание специалистам городских департаментов подготовить документ для проведения референдума среди жителей города, которые имеют право голоса на муниципальных выборах. Чтобы было основание для обсуждения этой инициативы в горсобрании, он создал петицию на специальной платформе и организовал сбор подписей горожан с 22 по 25 июля. На субботу, 23 июля, было собрано больше 1000 подписей.
Что думают подписавшие петицию
Нарвитянка Ольга Вахтер поставила свою подпись против сноса/переноса любых памятников, в том числе и советских. Она уже много лет в роли активного волонтёра убирает, ухаживает за памятниками, помогает ветеранам Второй мировой. RusDelfi попросил Ольгу прокомментировать ее точку зрения. „Это наша память, - ответила Вахтер. - Я против того, чтобы искусственно изменять историю, насильственным путем убирать памятники. Для меня танк является визитной карточкой не только Нарвы, но и Ида-Вирумаа. Я думаю, если его уберут с места, это повлечет негативные последствия, отдаление нарвитян от Эстонии как государства“.
„Мы все живём в этой стране, я - налогоплательщик, мои дети - граждане Эстонии по рождению, мы свободно говорим на двух языках, - продолжает свою мысль Ольга Вахтер. - Не хочется, чтобы мне приписывали, что я люблю Россию и Путина. Нет. Я родилась и живу в Эстонии, моя мать коренная нарвитянка, мы уже в третьем поколении жители этого города и этой страны. Я не хочу, чтобы нас разделили. Пусть история и памятники остаются на своих местах. Я не хочу повторения Бронзовой ночи. Я за мир. Мы должны быть терпимы к иным точкам зрения и уважать всех“.
„Снос и перенос памятников - это полный абсурд, - говорит нарвитянка Евгения Билан. - Наш танк имеет не только значение памятника, но и историческое, ведь это настоящий военный танк Т 34, которых осталось в мире не так много. Почему прежде, чем что-нибудь сделать, правительство не спрашивает народ? Все вопросы и решения обсуждают только между собой, а народ ставят перед фактом.“ Евгения считает, что голосовать за то, оставить памятник или снести, обязательно должны все горожане без исключения. „Памятник - это народное достояние, - добавляет Билан. - А наше правительство вместо того, чтобы заниматься защитой интересов народа, считает, что народ - это только они“.
Что происходит вечером у танка
Чтобы сделать фотографию танка, корреспонденты RusDelfi отправились вечером к памятнику, провели там час. За это время больше 10 человек побывали у танка. Кто-то выходил из машины и ненадолго останавливался у памятника, кто-то подольше - фотографировался и прогуливался рядом. Особенно дети радовались возможности полазить по танку. Одна эстоноязычная пара устроила практически полноценную фотосессию. Кто-то с сарказмом говорил, что привезет эстонский флаг сюда 26 июля. Интересно, что эстонская речь звучала чаще за это время, чем русская. У берега реки двое мужчин спокойно ловили рыбу.
Что думает о ситуации с нарвским памятником Катри Райк
Возможно ли провести в Нарве референдум, посвященный переносу танка, кстати, имеющего свой адрес, совпадает ли мнение государства и нарвитян, и что мэр думает о памятнике - смотрите в видео.