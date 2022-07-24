В Нарве собирают подписи за проведение референдума о судьбе танка

Михаил Паншин на страницах группы, которую ведет в фейсбуке, обратился с предложением к мэру Нарвы дать рабочее задание специалистам городских департаментов подготовить документ для проведения референдума среди жителей города, которые имеют право голоса на муниципальных выборах. Чтобы было основание для обсуждения этой инициативы в горсобрании, он создал петицию на специальной платформе и организовал сбор подписей горожан с 22 по 25 июля. На субботу, 23 июля, было собрано больше 1000 подписей.

Что думают подписавшие петицию

Нарвитянка Ольга Вахтер поставила свою подпись против сноса/переноса любых памятников, в том числе и советских. Она уже много лет в роли активного волонтёра убирает, ухаживает за памятниками, помогает ветеранам Второй мировой. RusDelfi попросил Ольгу прокомментировать ее точку зрения. „Это наша память, - ответила Вахтер. - Я против того, чтобы искусственно изменять историю, насильственным путем убирать памятники. Для меня танк является визитной карточкой не только Нарвы, но и Ида-Вирумаа. Я думаю, если его уберут с места, это повлечет негативные последствия, отдаление нарвитян от Эстонии как государства“.

„Мы все живём в этой стране, я - налогоплательщик, мои дети - граждане Эстонии по рождению, мы свободно говорим на двух языках, - продолжает свою мысль Ольга Вахтер. - Не хочется, чтобы мне приписывали, что я люблю Россию и Путина. Нет. Я родилась и живу в Эстонии, моя мать коренная нарвитянка, мы уже в третьем поколении жители этого города и этой страны. Я не хочу, чтобы нас разделили. Пусть история и памятники остаются на своих местах. Я не хочу повторения Бронзовой ночи. Я за мир. Мы должны быть терпимы к иным точкам зрения и уважать всех“.