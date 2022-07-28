„Ничего хорошего для белорусов я уже не ждал. А тут такое чудо!“ В Эстонии смягчили санкции для граждан Беларуси

Белоруска Татьяна рассказала, что про переезд в Эстонию ее семья задумывалась давно. „Но решились окончательно в январе. Тогда же муж нашел работу в одной из эстонских IT-компаний. По плану наш переезд должен был спокойно пройти в апреле, но началась война и планы поменялись“, — вспоминает Татьяна. Муж белоруски успел сделать рабочую визу и уехать в Эстонию. „Я визу сделать не успела, поэтому возможности переехать к мужу не было никакой. В апреле муж подался на ВНЖ, и через какое-то время получил от полиции сообщение о том, что попадает под санкции как гражданин Беларуси, поэтому, если муж не хочет получить официальный отказ, лучше отозвать заявление, что он и сделал“, — делится Татьяна. Спустя время семья увидела новость о том, что правительство Эстонии сделало исключение из санкций для IT-специалистов из Беларуси, которые легально попали на территорию Эстонии. „Почти сразу после новостей муж попросил возобновить рассмотрение его заявки. И через время он получил заветное уведомление из полиции о том, что заявка на ВНЖ одобрена!“.