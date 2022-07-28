28.07.2022, 10:20
„Ничего хорошего для белорусов я уже не ждал. А тут такое чудо!“ В Эстонии смягчили санкции для граждан Беларуси(14)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Приостановление выдачи виз и видов на жительство россиянам и белорусам в связи с войной в Украине вызвало большое смятение среди эмигрантов. В срочном порядке многим пришлось релоцировать бизнесы, искать новую работу или попросту возвращаться на родину. Но изменения в постановлении о санкциях позволили некоторым белорусам остаться в Эстонии. И получить временный вид на жительство. А вот для россиян такой возможности не предоставили. Кто же сейчас не попадает под санкции? И работают ли принятые поправки? Читайте в материале RusDelfi.