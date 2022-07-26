Поставленный семейным врачом диагноз не является основанием для того, чтобы человек официально считался переболевшим коронавирусом

В свете ожидаемой новой волны коронавируса выясняется, что в государственной дигитальной регистратуре имеется ряд недочетов. Например, отсутствие ограничений при бронировании времени для вакцинации второй бустерной дозой. Или тот факт, что для доказательства того, что человек переболел ковидом, недостаточно поставленного семейным врачом диагноза.