ВИДЕО | Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда машина врезалась в дом в Пярну

В пятницу вечером около пяти часов в Центр тревоги поступило сообщение о том, что автомобиль врезался в стену дома на улице Рохелине в Пярну. Приехавшая скорая помощь увезла 55-летнюю женщину, 26-летнюю женщину, а также 21-летнего мужчину, который был за рулем автомобиля, в больницу для проверки состояния здоровья.

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения Райко, живущего через несколько домов. На видео хорошо видно, что автомобиль выезжает на перекресток со встречной полосы. Скорость кажется выше разрешенной в этом районе (район 50 км/ч - А.А.).

„По предварительным данным, Audi совершала обгон“, — комментирует руководитель группы патрульной службы Пярнуского отдела полиции Янек Пинта. Как сообщает пресс-служба полиции, расследование дела еще продолжается, и хотя по предварительным данным водитель был трезв, также ожидается точный ответ эксперта по части установления возможного опьянения.

Если предварительная информация верна и водитель Audi обогнал впереди идущий белый фургон, то он нарушил правила дорожного движения, гласящие, что обгон на перекрестке и на ведущей к нему дороге в непосредственной близости от перекрестка запрещен. На перекрестке также стоял знак „Уступи дорогу“.

Кроме того, водитель выбрал для подобного маневра очень неудачное с технической точки зрения место – это асимметричный перекресток, с которого нужно сделать плавный поворот направо, чтобы ехать прямо.

Сестра хозяйки обратилась с призывом поддержать семью

На сайте GoFundMe стартовал сбор средств для помощи семье, которая жила в доме. Сбор средств инициировала сестра находившейся в доме 26-летней женщины, которая сообщила, что семье после аварии необходимо новое жилье.

Однако в данных сбора не указано, что дом семье не принадлежит. По информации от Pärnu Postimees, семья арендовала дом. Delfi не известно, застрахован ли он.