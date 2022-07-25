ВИДЕО | Ночью на улицах столицы темно. Таллинн: мы не экономим на безопасности жителей

В летний период город использует временной режим для включения и выключения уличного освещения, который основан на заходе и восходе солнца, пояснил Калле Пинт, глава Департамента окружающей среды и коммунальных услуг.

По его словам, зимой Таллинн решил, что не будет экономить на уличном освещении, то есть на чувстве безопасности жителей. Пинт добавил, что режим, учитывающий солнечный цикл, действует в самое светлое время года и такая система работает в городе уже несколько лет.

Так, с 1 июня по 25 июля наружное освещение включается через час после захода солнца и выключается за час до восхода солнца. Описанная система не касается старого города, где свет включается и выключается круглый год на основе сумеречных датчиков.

Вчера уличное освещение включилось через час после захода солнца, то есть в 23:07.

Но со дня летнего солнцестояния прошло больше месяца, а в 11 вечера в городе кромешная тьма, особенно когда небо затянули темные дождевые тучи.

Читатель Delfi прислал видео, где он ехал по дороге Нымме, которая, однако, из-за темноты больше похожа на сельскую улицу. Дорогу освещали только фары машин и мигающие светофоры. Читатель пожаловался, что не видит людей, желающих перейти дорогу в такой ситуации.

Другой читатель — пешеход — прислал фотографию, сделанную в субботу в 23:00 на улице Сыле. Опять же, единственными источниками света являются автомобильные фары, светофоры и светящиеся рекламные столбы заправок.

Но с сегодняшнего вечера горожане могут вздохнуть спокойно, потому что система, учитывающая солнечный цикл, должна быть отключена. С сегодняшнего дня и до 31 мая 2023 года уличное освещение будет включаться при освещенности ниже 30 лк (единица освещенности) под управлением центрального датчика и выключаться при освещении выше 30 лк.

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