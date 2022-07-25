11 комиссий Рийгикогу избрали своих руководителей

Председателем комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза стал Райво Тамм, заместителем председателя – Анти Пооламетс. Руководить комиссией по окружающей среде начнут Андрес Метсоя и Мерри Аарт, комиссией по сельской жизни – Свен Сестер и Тармо Тамм.

Комиссия по экономике вновь избрала на пост председателя Кристена Михала; заместителем председателя стал Рене Кокк. Председателем конституционной комиссии был избран Эдуард Одинец, заместителем председателя – Яак Валге. Руководителями комиссии по социальным делам стали Хельмен Кютт и Сирет Котка. Председателем комиссии по иностранным делам по-прежнему остается Марко Михкельсон. Заместителем председателя комиссии был избран Энн Ээсмаа.

Руководителями специальной комиссии по надзору за учреждениями безопасности стали Тоомас Кивимяги и Керт Кинго, руководителями специальной комиссии по борьбе с коррупцией – Март Хельме и Калле Лаанет, и специальной комиссии по контролю государственного бюджета – Тынис Мёльдер и Яак Юске. Комиссия по проблеме развития преподавания эстонского языка также избрала нового председателя и заместителя председателя – Юргена Лиги и Михаила Стальнухина.

В пятницу внеочередные выборы прошли в правовой комиссии Рийгикогу. Ее председателем стала Хельо Пикхоф, заместителем председателя – Марек Юргенсон. Выборы председателя и заместителя председателя комиссии по государственной обороне пройдут во вторник.

Внеочередные заседания комиссий Рийгикогу были созваны после вступления в должность нового правительства. На прошлой неделе правление Рийгикогу утвердило многочисленные изменения в составах комиссий.

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