Дождались! Теперь и дома доступен интернет до 500 Мбит/с через 5G

В ходе торгов на аукционе частот 5G Telia приобрела лицензию на частоту 3,6 ГГц. Получив лицензию, Telia выводит на рынок новые интернет-пакеты как для частных, так и для бизнес-клиентов. В новых пакетах скорости домашнего и коммерческого интернета в несколько раз превышают скорости прежних пакетов 4G.

Частным клиентам Telia станет предлагать по сети 5G пакеты домашнего интернета с входящей и исходящей скоростью до 100/25 Мбит/с и до 500/100 Мбит/с соответственно.

Бизнес-клиентам Telia предлагает один новый пакет, с которым можно ознакомиться на веб-сайте Telia .

По словам руководителя подразделения частных клиентов Telia Кристьяна Вийлманна, новые 5G-пакеты станут доступными для частных клиентов и предприятий будут постепенно доходить до клиентов в различных регионах.

„Благодаря поддержке 5G мы хотели бы в первую очередь обеспечить лучший пользовательский опыт в тех регионах, где наша сеть 4G уже обслуживает большое количество клиентов домашних услуг (беспроводной домашний интернет и ТВ-услуга). Более новая и мощная технология 5G помогает сделать передачу данных лучше и стабильнее, а также обеспечит скорости гораздо выше прежних“, – пояснил Вильманн.

Первые регионы, в которых более быстрый интернет в сети 5G станет доступным для клиентов Telia: Табасалу, Харкуярве, Хаабнеэме, Рапла, Сауэ, Кийа, Кохила, Раквере, Аллику, Вяэна-Йыэсуу, Элва, Вазалемма, Выру, Ляхте, Каркси-Нуйя,Вяндра, Аудру, Вызу, Вайвере, Козе, Лауласмаа, Вийратси, Куусалу, Юри и Йыхви. Кроме того, различные районы Таллинна и Тарту. Тем не менее, следует иметь в виду, что домашний интернет 5G может не сразу покрыть весь населенный пункт.

Скорость интернет-пакетов Telia, которыми могут пользоваться частные клиенты по разным адресам, можно проверить: 5G - Telia .

Для использования интернета 5G также необходим новый роутер 5G. Telia поможет клиентам установить новый 5G-роутер, который можно взять в аренду. Это означает, что клиенту не придется покупать роутер, который стоит сотни евро.