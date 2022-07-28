Элизабет Тейлор так понравился гриль-бар гостиницы Виру, что она хотела увезти его с собой: самые интересные легенды о первом небоскребе Таллинна

Где интуристы, там и КГБ. На секретном 23 этаже находился узел спецсвязи, ведущий к конторе на Пагари. В 60 из 500 номеров была прослушка. Постояльцы шутили, что стоит просто вслух сказать, что в номере что-то закончилось, как тут же это приносили. „Жучки“ были в барах и даже в саунах. На КГБ работали и швейцары, и пожарные.

Гиды тоже были обязаны отчитываться спецслужбам и рассказывать о настроях туристов, и были ли подозрительные вопросы. Был даже обратный случай, когда финн-коммунист „настучал“ КГБ на гида за шутку про социализм.

Виру было первым местом в ЭССР, где уже в 70-х принимали кредитки Diner’s Club. Для справки: кредитки American Express работали в СССР с 1959, а Diner’s Club с 1969. Вот вам и „отказ“ от всего капиталистического.