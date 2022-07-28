Элизабет Тейлор так понравился гриль-бар гостиницы Виру, что она хотела увезти его с собой: самые интересные легенды о первом небоскребе Таллинна
Экскурсовод, сотрудник Таллиннского городского музея и блогер RusDelfi Юлия Корнеева рассказывает историю знаменитого отеля Виру, используя городские легенды и увлекательные факты. Подписаться на ее блог в Facebook можно здесь.
Года, которые заканчиваются на „2“ и „22“ - особенные для Таллинна! Именно поэтому столько юбилеев мы отмечаем в этом году: это и 600 лет Ратушной Аптеке, и 700 лет Ратуше. Но сегодня речь пойдет о более молодой по таллиннским меркам особе - это гостиница Виру. В честь ее 50-летия подобрали для вас несколько интересных фактов.
Гостиница Виру - первый небоскреб в Таллинне. 22 официальных этажа и один секретный (но о нем чуть позже), а высота - 74 метра. Архитектором стал Хенно Сепманн, у которого уже был опыт проектирования высоких зданий: 12-этажный дом в Нарве и „Ракушка“ Певческого Поля.
Официальным днем рождения считается 5 мая 1972, когда была перерезана ленточка у входа. В тот же день прошло первое мероприятие в ресторане на 22 этаже - свадьба работницы рыбхоза имени Кирова и молодого человека арабского происхождения.
Виру обязана своему появлению финнам дважды. В 1964 СССР посетил президент Финляндии и было решено восстановить прямое паромное соединение. В Таллинн поплыли финские туристы и появилась нужда в новой гостинице для интуристов. Строили ее тоже финны. В 1969 году в город прибыло около 500 финских строителей и прорабов. Согласно городским легендам, как минимум каждый десятый из них вернулся на родину с невестой из Эстонии.
Где интуристы, там и КГБ. На секретном 23 этаже находился узел спецсвязи, ведущий к конторе на Пагари. В 60 из 500 номеров была прослушка. Постояльцы шутили, что стоит просто вслух сказать, что в номере что-то закончилось, как тут же это приносили. „Жучки“ были в барах и даже в саунах. На КГБ работали и швейцары, и пожарные.
Гиды тоже были обязаны отчитываться спецслужбам и рассказывать о настроях туристов, и были ли подозрительные вопросы. Был даже обратный случай, когда финн-коммунист „настучал“ КГБ на гида за шутку про социализм.
Виру было первым местом в ЭССР, где уже в 70-х принимали кредитки Diner’s Club. Для справки: кредитки American Express работали в СССР с 1959, а Diner’s Club с 1969. Вот вам и „отказ“ от всего капиталистического.
И немного о звездных гостях: здесь останавливалась королева Голливуда - Элизабет Тейлор. Ей так понравился легендарный гриль-бар, что она хотела увезти его с собой. Гостил в Виру и первый человек ступивший на Луну - Нил Армстронг. Останавливалась здесь и Пугачева, а директор отеля как-то танцевал в варьете с другой гостьей - Валентиной Терешковой.
Столько всего интересного за 50 лет, что и не расскажешь за раз. А вы где предпочитаете останавливаться в отелях или апартаментах?