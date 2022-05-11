БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ | Гостинице "Виру" — 50 лет. Славилась она не только КГБ и варьете, но и кренделем и паштетом

5 мая исполнилось 50 лет со дня основания гостиницы "Виру". Построенная финнами гостиница была великолепной парадной СССР, но за ее фасадом скрывалась реальность того времени. В "Виру" активно велась деловая жизнь, и двери в гостиницу открывались только для избранных. Проституция, КГБ, вируские дельцы, варьете — стороннему наблюдателю работа в "Виру" могла показаться участием в шпионском фильме. Но людям приходилось подчиняться прихотям партийных чиновников и убирать ужасно изгаженные помещения. Случались вещи и похуже: пьяных туристов, бывало, грабили, а однажды с 23-го этажа выпал финн.

Многим эти легенды известны, они хорошо описаны в книге Сакари Нуппонена "Гостиница "Виру" и ее времена". Но у многих гостиница до сих пор ассоциируется с кренделями Куно Плаана, феномену которых посвящена книга Вальве Рауднаск ”Куно Плаан и вируский крендель”. И вместо того чтобы в который раз повторять истории про мафию, мы отметим юбилей обзором гостиничной кухни и особенных рецептов.

Помню, что в моем детстве, если люди заказывали крендель на день рождения, они всегда заказывали его у Куно Плаана, потому что у него они получались самыми лучшими и самыми вкусными. Опять же, в книге Рауднаск Плаан говорит, что правильный крендель в духовке не испечь, поэтому его обязательно нужно заказывать. Хитрость при приготовлении заключается в том, что лепить крендель нужно одинаково равномерными и твердыми движениями. Вынув из духовки, его нужно немного раскрыть и сразу же полить масляным кремом.

Вируский крендель, как пишет Рауднаск, был краеугольным камнем репутации отеля.