25.07.2022, 14:56
Мужчина выпал из окна отеля „Олимпия“ и разбился насмерть(63)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Сегодня утром стало известно, что выпавший из окна столичного отеля „Олимпия“ мужчина скончался.
Полиции стало известно, что сегодня в районе 9 часов утра мужчина выпал из окна отеля на улице Лийвалайа. „К сожалению, он скончался на месте происшествия. По первоначальным данным есть основания полагать, что он выпал из окна самостоятельно. Все подробности выясняются“, - ответили RusDelfi в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.