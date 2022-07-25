Мужчина выпал из окна отеля „Олимпия“ и разбился насмерть

Полиции стало известно, что сегодня в районе 9 часов утра мужчина выпал из окна отеля на улице Лийвалайа. „К сожалению, он скончался на месте происшествия. По первоначальным данным есть основания полагать, что он выпал из окна самостоятельно. Все подробности выясняются“, - ответили RusDelfi в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.