Драма: воробьиная семья не смогла помочь своему сородичу, пришлось вызывать спасателей

22 июля в 14:01 житель трехэтажного частного дома на улице Ладва в Сауэ позвонил в дежурную часть и сообщил, что на крыше его дома в воробьином гнезде застряла лапка воробья. Очевидец наблюдал, как члены семьи несчастного воробья отчаянно пытались ему помочь, но, к сожалению, безрезультатно.

Прибывшие спасатели установили выдвижную лестницу и к 14:22 освободили птицу. К счастью, с воробьем все было в порядке.

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