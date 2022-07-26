Операторы платформ должны начать отчитываться перед налоговым департаментом. Что они сами думают об этом?

Глава представительства Wolt в странах Балтии Лийс Ристал приветствует инициативу Министерства финансов Эстонии, поскольку она повышает прозрачность и обеспечивает равное отношение к участникам рынка. „Wolt с начала своей деятельности в странах Балтии, а это уже шесть лет, по собственной инициативе ежемесячно информирует налоговые и таможенные органы Эстонии, Латвии и Литвы о доходах всех курьеров, ресторанов и других торговцев, работающих на нашей платформе, — сказала она.