Операторы платформ должны начать отчитываться перед налоговым департаментом. Что они сами думают об этом?(13)
На прошлой неделе министр финансов направил на утверждение проект, согласно которому со следующего года операторы платформ, такие как Bolt, Wolt и AirBnB, должны предоставлять информацию о продавцах и поставщиках услуг, работающих на платформе, и доходах, которые они получают, в Налогово-таможенный департамент. До сих пор передача данных была добровольной. Что думают по этому поводу сами участники рынка?
Глава представительства Wolt в странах Балтии Лийс Ристал приветствует инициативу Министерства финансов Эстонии, поскольку она повышает прозрачность и обеспечивает равное отношение к участникам рынка. „Wolt с начала своей деятельности в странах Балтии, а это уже шесть лет, по собственной инициативе ежемесячно информирует налоговые и таможенные органы Эстонии, Латвии и Литвы о доходах всех курьеров, ресторанов и других торговцев, работающих на нашей платформе, — сказала она.