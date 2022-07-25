Экономика
25.07.2022, 13:54

Сигареты с ментолом никуда не исчезли. Несмотря на запрет, они продаются и в Эстонии, и по всей Европе

 (3)
Несмотря на усилия ЕС сигареты с ментолом никуда не делись.
Несмотря на усилия ЕС сигареты с ментолом никуда не делись.
ФОТО: Shutterstock

Евросоюз, запрещая своей директивой продажу в Европе ментоловых сигарет, отдал „табачный вопрос“ на откуп производителям табачных изделий.

Почти шесть лет назад в странах Евросоюза и Великобритании вступил в силу запрет на продажу сигарет со вкусом и запахом. Запрет нашел отражение и в Эстонском законе о табаке: „Сигареты и курительный табак не должны иметь отличительного вкуса и запаха“. Однако для сигарет, рыночная доля которых составляла более трех процентов, было сделано исключение, их разрешили продавать до 20 мая 2020 года. Тем не менее, в Эстонии и сейчас можно купить сигареты со вкусом и запахом ментола.

В ноябре прошлого года организация журналистов-расследователей OOCRP — Центр по исследованию коррупции и организованной преступности — написала о том, что в 19 странах-членах ЕС продаются сигареты со вкусом и запахом ментола. Как показало проведенное OOCRP расследование, больше всего различных брендовых сигарет продается в Польше, Великобритании и Эстонии. И хотя в Эстонии, как отмечалось в расследовании, представлено восемь различных брендов, и по данным регистра Департамента здоровья все они когда-либо продавались у нас (данные на конец 2021 года), в магазинах больших торговых сетей сигареты указанных марок не найти.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии