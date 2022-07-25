25.07.2022, 13:54
Сигареты с ментолом никуда не исчезли. Несмотря на запрет, они продаются и в Эстонии, и по всей Европе(3)
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Евросоюз, запрещая своей директивой продажу в Европе ментоловых сигарет, отдал „табачный вопрос“ на откуп производителям табачных изделий.
Почти шесть лет назад в странах Евросоюза и Великобритании вступил в силу запрет на продажу сигарет со вкусом и запахом. Запрет нашел отражение и в Эстонском законе о табаке: „Сигареты и курительный табак не должны иметь отличительного вкуса и запаха“. Однако для сигарет, рыночная доля которых составляла более трех процентов, было сделано исключение, их разрешили продавать до 20 мая 2020 года. Тем не менее, в Эстонии и сейчас можно купить сигареты со вкусом и запахом ментола.