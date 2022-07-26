26.07.2022, 08:40
РЕПОРТАЖ | Бесплатная еда из шкафа в центре Таллинна: кто за ней приходит?(2)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Практически в любое время дня возле большого зеленого шкафа на парковке Таллинского Центрального рынка — очередь. Именно здесь, по адресу Кельдримяэ, 9, работает пилотный проект раздачи продуктов питания FudLoop OÜ. Забрать такую еду, правда с истекающим сроком годности, можно совершенно бесплатно. Сюда приходят спасти еще пригодную к употреблению пищу? Или все же из-за низких доходов и невозможности купить? И правда ли, что брать бесплатную еду — стыдно? В материале RusDelfi.