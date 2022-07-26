РЕПОРТАЖ | Бесплатная еда из шкафа в центре Таллинна: кто за ней приходит?

Определить среднестатистического пользователя шкафа сложно: сюда приходят люди совершенно разного возраста, финансового достатка. Руководствуются разным целями: кто-то — ради спасения еды, кто-то — ради спасения своей жизни. Украинка Тамара раньше жила на корабле, три недели назад переехала в съемную квартиру. Женщина снимает комнату и работает уборщицей. Делится, что зарплата небольшая, много средств уходит на аренду жилья. Про шкаф с едой узнала от соседок по квартире. „Не то, чтобы впроголодь живу. Нет, вы не подумайте, — словно оправдываясь, соглашается со мной говорить женщина. — Но здесь, в шкафу, я могу найти такие продукты, которые в обычной жизни вряд ли куплю: стало бы жалко денег. А так и салатик взять, и йогурт вкусный. Побаловать себя, прогнать грустные мысли“. Женщина машет рукой и рассказывает, как оказалась в Эстонии. „Хочу домой, в Украину. Но от дома ничего не осталось. Как и от семьи. Пока буду здесь“. Слышавшие наш разговор рядом женщины тяжело вздыхают, предлагают побыстрее заглянуть в шкаф, „побаловать себя вкусненьким“.