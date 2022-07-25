Новости Эстонии
25.07.2022, 12:20

Министр образования Тынис Лукас: мы слишком добры, предоставляя информацию на нескольких языках

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„Это тормозит переход образования на эстонский язык!“
Тынис Лукас в этом году в третий раз стал министром образования
Тынис Лукас в этом году в третий раз стал министром образования
ФОТО: Kevin Melk | Ekspress Meedia

Министр образования уверенным тоном обещает прибавку к зарплате учителям. Однако неизвестно, насколько она вырастет.

Свежеиспеченный министр образования и науки Тынис Лукас (Isamaa) уже несколько раз эту роль исполнял. Однако сейчас предстоит заняться новым вопросом, поскольку коалиция пообещала полностью перевести эстонские школы на обучение на эстонском языке.

Да, я прервал свой отпуск директора литературного музея, чтобы приступить к обязанностям министра. Конечно, отпуска было немного, но это был мой выбор, что он получился таким коротким.

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