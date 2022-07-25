25.07.2022, 12:20
Министр образования Тынис Лукас: мы слишком добры, предоставляя информацию на нескольких языках(78)
„Это тормозит переход образования на эстонский язык!“
ФОТО: | Ekspress Meedia
Министр образования уверенным тоном обещает прибавку к зарплате учителям. Однако неизвестно, насколько она вырастет.
Свежеиспеченный министр образования и науки Тынис Лукас (Isamaa) уже несколько раз эту роль исполнял. Однако сейчас предстоит заняться новым вопросом, поскольку коалиция пообещала полностью перевести эстонские школы на обучение на эстонском языке.