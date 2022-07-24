ФОТО | Покормить козу и попробовать сельскую кухню: хутора по всей Эстонии провели день открытых дверей

Посетителей ждали как крупные фермы, так и небольшие хутора с животными и растениями, сельскохозяйственной техникой, настоящими хуторскими блюдами, экскурсиями, мастер-классами. В этом году более половины хуторов были открыты два дня. Каждое место разработало свою программу. Вход для всех посетителей — свободный.

К примеру, все желающие могли посетить необычную старую ветряную „Мельницу времени“ (Ajaveski). Для детей был доступен стол для лепки из глины. Также гости смогли посетить открытое мельничное кафе, приобрести продукты местных фермеров.

На хуторе Лахемаламмасте содержатся овцы эстонской деревенской породы и эстонские деревенские куры, которых охраняют четыре собаки. Дети и взрослые могли погладить и покормить животных. Для желающих провели экскурсию по хутору, а также предлагали валяные изделия ручной работы из смеси деревенской овечьей и собачьей шерсти, а также изделия из овчины, садовые и полевые продукты, мясо деревенской баранины.

Любителям гастрономического туризма тоже нашлось развлечение - посетители смогли попробовать бараньи щи из свежей капусты, блины с домашним вареньем, бутерброды, кофе и чай.