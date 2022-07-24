Департамент здоровья: в Эстонии выявлено пять случаев обезьяньей оспы

„Первый случай оспы обезьян был выявлен 28 июня, второй — 29 июня. Это были мужчины среднего возраста, которые заразились во время пребывания в чужой стране“, — сказал Delfi менеджер по связям с общественностью Департамента здоровья Имре Каас. „Третий и четвертый положительные результаты на оспу обезьян были выявлены 18 июля. Эти мужчины тесно контактировали с иностранцами. Инциденты не связаны между собой. Все выявленные случаи связаны с мужчинами, имевшими случайные половые связи с другими мужчинами. Лаборатория инфекционных заболеваний выявила пятый случай заражения 19 июля, инфицированным оказался мужчина 30 лет“.

Симптомы выявленных в Эстонии случаев были типичными для оспы обезьян: сыпь в области подмышек и по бокам рук, а затем и в области гениталий. Имели место отек лимфатических узлов, повышенная утомляемость, боли в мышцах, повышение температуры тела до 38-39°С, головная боль и боль в суставах.

По данным Департамента здоровья, в настоящее время бытового распространения нет, но людей, входящих в группу риска, призывают быть осторожными.

Кто подвержен риску заражения обезьяньей оспой?

• Оспа обезьян может поразить любого. Вирусу на важен ваш пол или сексуальная ориентация.

• Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, чаще страдают от обезьяньей оспы.

• Оспа обезьян – это болезненное и неприятное заболевание, но большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель.

• Беременные женщины, маленькие дети и люди с ослабленной иммунной системой наиболее подвержены риску вирусной инфекции, у них могут возникнуть тяжелые формы оспы обезьян. Поэтому при подозрении на оспу обезьян и появлении симптомов следует избегать контактов с людьми из групп риска.

Как происходит заражение? Основные пути заражения обезьяньей оспой:

Контакт „кожа к коже“ с больным обезьяньей оспой;

контакт „рот - рот“ или „рот - кожа“ с больным обезьяньей оспой;

совместное использование простыней, полотенец, одежды или секс-игрушек с больным обезьяньей оспой.

Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы обычной оспы, но проявляются в более мягкой форме. Заболевание характеризуется сыпью на коже: обычно высыпания появляются на лице, ладонях, стопах и половых органах. На ранних стадиях заболевания могут наблюдаться температура, головная боль, боли в мышцах, боли в спине, увеличение лимфоузлов, озноб и усталость. Большинство людей выздоравливает в течение нескольких недель, и болезнь обычно проходит без какого-либо вмешательства.