Чрезвычайное положение из-за лесных пожаров объявлено в Калифорнии

Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. Как сообщает Associated Press News, к настоящему времени пришлось эвакуировать тысячи людей, более 2000 домов и предприятий были отключены от электричества, чтобы поврежденный кабель не добавил проблем пожарным.

По словам губернатора штата Гэвина Ньюсома, более 400 пожарных вместе с вертолетами, самолетами и бульдозерами тушат масштабный пожар. Погодные условия этому мешают: в Калифорнии сейчас жаркая погода, низкая влажность и сухая растительность. Это следствие сильнейшей за последние десятилетия засухи.

К середине утра субботы огонь уничтожил уже 10 жилых и коммерческих зданий, повредил пять домов. Из-за пожара закрыли одну из основных дорог, по которой люди могли добраться до национального парка Йосемити.

Лесные пожары в Калифорнии происходят ежегодно, но постепенно они становятся все более масштабными и смертоносными. По мнению местных специалистов, причиной этого является изменение климата, из-за которого погода в Западной Америке становится суше и теплее.