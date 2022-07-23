ФОТО | Большая летняя гонка внедорожников снова проходит в лесах Вильяндимаа
В эти выходные в 21-й раз среди лесов Вильяндиского уезда проходит „Большая летняя гонка внедорожников“. По совместительству это второй этап Чемпионата Эстонии по гонкам по бездорожью 4x4.
Владельцы около 80 спортивных внедорожников и квадроциклов зарегистрировались для участия в гонке, которая заключается в прохождении контрольных точек разного уровня сложности. Победителем становится гонщик, набравший наибольшее количество очков и проехавший дистанцию за самое быстрое время.
В 12 часов дня в субботу в карьере Помбре все желающие могли своими глазами увидеть, как машины справляются с тяжелыми условиями.
„Большая летная гонка внедорожников“ - это гонки по бездорожью и соревнования по ориентированию с самыми крепкими традициями в Эстонии.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.