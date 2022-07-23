ФОТО | Большая летняя гонка внедорожников снова проходит в лесах Вильяндимаа

Владельцы около 80 спортивных внедорожников и квадроциклов зарегистрировались для участия в гонке, которая заключается в прохождении контрольных точек разного уровня сложности. Победителем становится гонщик, набравший наибольшее количество очков и проехавший дистанцию за самое быстрое время.

В 12 часов дня в субботу в карьере Помбре все желающие могли своими глазами увидеть, как машины справляются с тяжелыми условиями.

„Большая летная гонка внедорожников“ - это гонки по бездорожью и соревнования по ориентированию с самыми крепкими традициями в Эстонии.

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