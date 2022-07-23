Мэр Вильянди объяснил, зачем в центре города создали зону отдыха для бомжей

Мэр, который всю жизнь прожил в Вильянди, признал, что пьяницы - так они себя называют - обитали на рынке и в прилегающем парке Валуоя большую часть его жизни, и прятать голову в песок город просто не может.

По словам мэра, проблема не в том, что часть людей проводит время на улице, а в том, что они там же у скамеек блюют, спят и делают замечания мимо проходящим людям.

„Жизнь показывает, что если мы увозим их на окраину города или в полицию, они возвращаются, и это не решение проблемы. Поэтому мы решили создать для них зону площадью около 20 метров в парке долины Валуоя, которая чуть больше скрыта от глаз“, - рассказал Тимпсон.

В дополнение к скамейкам муниципалитет также перенес в зону отдыха пьяниц урны, что было личной просьбой пользователей, а в местном самоуправлении сейчас обсуждается вопрос о приобретении передвижного туалета для парка.

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