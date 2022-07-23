В Таллинне открылся променад Каларанна

„Променад Каларанна является частью протяженного прибрежного променада столицы, который открывает горожанам доступ к морю. Новый отрезок променада – отличное место для прогулок, а игровая площадка и пляж располагают к тому, чтобы сделать паузу и насладиться набережной, - сказала вице-мэр Таллинна Мадле Липпус. – Мы хотим, чтобы променад стал привлекательным местом для встреч среди жителей окрестностей и всех остальных горожан. Променад будет постепенно совершенствоваться, он поспособствует тому, чтобы люди могли с минимальными препятствиями передвигаться между районами и пляжами города, а также позволит предложить горожанам качественное общественное пространство и разнообразные развлечения“.

Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, открыть Таллинн морю означает намного больше, нежели просто построить пешеходную дорожку у моря.

„Новый променад Каларанна является этому прекрасным примером – пляж с кабинками для переодевания, площадка для пляжного волейбола, богатое озеленение, разнообразные возможности для детских игр, и даже стационарный слэклайн. Расположенное рядом кафе также повышает качество пространства. Официального пляжа для купания пока нет, поскольку качество воды еще не проверялось, но, будем надеяться, в будущем удастся создать такую возможность, или же можно будет построить морской бассейн по примеру Хельсинки. А пока я приглашаю жителей Таллинна и гостей города познакомиться с променадом Каларанна“, - сказал Свет.

„Мы очень рады открытию променада квартала Каларанна, который построен компанией AS Kalaranna Kvartal, входящей в группу Pro Kapital, на основании утвержденной детальной планировки и указаний города“, - отметил член правления AS Pro Kapital Grupp Эдоардо Аксель Преатони.