В Таллинне открылся променад Каларанна
В Пыхья-Таллинне, на берегу Таллиннского залива вчера открылись променад и парковая зона Каларанна, обустроенные в ходе строительства одноименного квартала. Отныне все желающие смогут наслаждаться отдыхом на набережной и беспрепятственно передвигаться вдоль моря от Горхолла до портового городка Ноблесснера.
„Променад Каларанна является частью протяженного прибрежного променада столицы, который открывает горожанам доступ к морю. Новый отрезок променада – отличное место для прогулок, а игровая площадка и пляж располагают к тому, чтобы сделать паузу и насладиться набережной, - сказала вице-мэр Таллинна Мадле Липпус. – Мы хотим, чтобы променад стал привлекательным местом для встреч среди жителей окрестностей и всех остальных горожан. Променад будет постепенно совершенствоваться, он поспособствует тому, чтобы люди могли с минимальными препятствиями передвигаться между районами и пляжами города, а также позволит предложить горожанам качественное общественное пространство и разнообразные развлечения“.
Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, открыть Таллинн морю означает намного больше, нежели просто построить пешеходную дорожку у моря.
„Новый променад Каларанна является этому прекрасным примером – пляж с кабинками для переодевания, площадка для пляжного волейбола, богатое озеленение, разнообразные возможности для детских игр, и даже стационарный слэклайн. Расположенное рядом кафе также повышает качество пространства. Официального пляжа для купания пока нет, поскольку качество воды еще не проверялось, но, будем надеяться, в будущем удастся создать такую возможность, или же можно будет построить морской бассейн по примеру Хельсинки. А пока я приглашаю жителей Таллинна и гостей города познакомиться с променадом Каларанна“, - сказал Свет.
„Мы очень рады открытию променада квартала Каларанна, который построен компанией AS Kalaranna Kvartal, входящей в группу Pro Kapital, на основании утвержденной детальной планировки и указаний города“, - отметил член правления AS Pro Kapital Grupp Эдоардо Аксель Преатони.
Согласно долгосрочной стратегии развития „Таллинн 2035“, море хорошо ощущается в городе, а разноликие прибрежные территории и небольшие гавани стали излюбленными местами отдыха как для горожан, так и для гостей города. Побережье является открытым, к нему ведет множество улиц и дорожек, что располагает к беспрепятственному передвижению. Береговая линия Таллиннского залива привлекает внимание, особую атмосферу здесь создают гавани и места с примечательной архитектурой.
На участке по адресу Каларанна, 8 в квартале Каларанна построено восемь зданий, площадь и парковая зона. При максимальном сохранении природной среды также были приведены в порядок портовая и пляжная территории. Квартал запланирован в качестве свободного от автомобилей городского пространства, парковка организована под землей. Согласно планировке, со стороны Батарейной морской крепости в квартале будут построены еще четыре жилых здания и зеленые зоны. Архитекторами квартала Каларанна являются Михкель Тюйр и Отть Кадарик из бюро Kadarik Tüür Arhitektid. Ландшафтные архитекторы - Маарья Тюйр и Кертту Кылль из бюро Sfäär Planeering.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.