Скончалась ученая и педагог Айри Лийметс. Ее работы были опубликованы в 16 странах

По данным Эстонской информационной системы исследований (Eesti Teadusinfosüsteem), за свою жизнь Айри Лийметс опубликовала 336 работ. Из них 254 - научные работы (монографии, книги/сборники статей) и 82 - научно-популярные статьи и другие работы (в том числе музыкальные аранжировки для поэтических программ серии передач радиотеатра „Luuleruum“).

„Исследования Айри Лийметс как философа и ученой были новаторскими как в Эстонии, так и были признаны новыми и оригинальными на международной арене во всех областях, в которых она работала“, - описывают жизненный путь покойной ученой.

Исследования Лийметс были опубликованы в 16 странах. Под ее руководством было защищено 72 научные работы в Таллиннском университете и Эстонской академии музыки и театра.

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