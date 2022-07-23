Скончалась ученая и педагог Айри Лийметс. Ее работы были опубликованы в 16 странах
Вчера скончалась профессор философии воспитания и социологии Таллиннского университета Айри Лийметс. Об этом в социальных сетях сообщила ее сестра. Лийметс было 64 года.
По данным Эстонской информационной системы исследований (Eesti Teadusinfosüsteem), за свою жизнь Айри Лийметс опубликовала 336 работ. Из них 254 - научные работы (монографии, книги/сборники статей) и 82 - научно-популярные статьи и другие работы (в том числе музыкальные аранжировки для поэтических программ серии передач радиотеатра „Luuleruum“).
„Исследования Айри Лийметс как философа и ученой были новаторскими как в Эстонии, так и были признаны новыми и оригинальными на международной арене во всех областях, в которых она работала“, - описывают жизненный путь покойной ученой.
Исследования Лийметс были опубликованы в 16 странах. Под ее руководством было защищено 72 научные работы в Таллиннском университете и Эстонской академии музыки и театра.
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