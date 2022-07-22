Исследование подтвердило: Delfi - самый узнаваемый медиа-бренд в Эстонии. Спасибо нашим читателям!

В ходе опроса, проведенного в мае этого года, респондентов в возрасте 15-74 лет попросили назвать, среди прочего, эстонские медиа-бренды - 19% респондентов первым назвали Delfi. По количеству первых упоминаний за Delfi следуют Postimees (17%), ERR (16%) и ETV (14%). В десятку лучших медиа-брендов вошли TV3, Kanal 2, Eesti Ekspress, ETV+, Facebook и YouTube.

„Успех Delfi объясняется наличием самого разнообразного контента, работой самых осведомленных журналистов и, конечно же, скоростью, с которой мы реагируем на важные новости. Больше всего радует тот факт, что Delfi, судя по отзывам наших читателей, доверяют даже больше, чем обычно, в кризисные времена, когда на повестке дня стоят преимущественно острые темы (такие как пандемия коронавируса и война в Украине)“, - прокомментировал Арго Виркебау, председатель правления концерна Ekspress Meedia.

„Так как в последние годы для чтения самых важных - как бесплатных, так и платных, - новостей читатели в первую очередь выбирали Delfi, это тоже привело к повышению узнаваемости бренда. Это подтверждает и выбор рекламодателей, для которых Delfi явно является каналом номер один в Эстонии“.

С 5 по 13 мая Kantar Emor провел онлайн-опрос о самых популярных медиа-брендах, в котором приняли участие 1065 жителей Эстонии в возрасте от 15 до 74 лет.

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