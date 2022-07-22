Анетт Контавейт обыграла юную россиянку и вышла в финал теннисного турнира в Гамбурге
Анетт Контавейт (WTA 2-е место) победила российскую теннисистку Анастасию Потапову (WTA 63-е место), выступавшую под нейтральным флагом на турнире WTA 250 в Гамбурге (6:3, 7:5) и вышла в финал турнира.
Контавейт быстро взяла брейк в стартовом сете, и повела со счетом 2:0. Однако в следующих геймах ей не удалось закрепить успех и вместо этого Потапова реализовала свой четвертый брейк. Хотя 21-летней россиянке удалось сравнять счет 2:2, следующие два гейма вновь остались за Контавейт. Потапова смогла отыграть брейк при счете 4:2, но в итоге первый сет выиграла Контавейт 6:3.
Однако второй сет начался по противоположному сценарию, и в этот раз в счете повела Потапова со счетом 2:0. Однако следующие пять геймов остались за Контавейт. К сожалению Контавейт, не смогла удержать преимущество и позволил россиянке сравнять счет 5:5.
Однако в итоге Контавейт сумела поставить точку в игре и одержала победу в двух геймах 7:5.
В субботнем финале Контавейт встретится с американкой Бернардой Пера (WTA, 81-е место), которая обыграла Марину Заневскую (WTA, 72-е место) со счетом 6:2, 6:4 в другом полуфинале.
Единственное противостояние Контавейт и Пера произошло несколько недель назад в первом раунде Уимблдонского турнира, где Пера обыграла представительницу Эстонии 7:5, 6:1.