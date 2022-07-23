Фирмы-конкуренты подняли стоимость минуты проезда на электросамокатах. Bolt: с другими операторами мы это не согласовывали(8)
Во вторник и Bolt, и Tuul повысили стоимость минуты использования электросамокатов. Теперь покататься на них можно за 0,19 евро/мин. Представитель Bolt рассказал Ärileht, что стало причиной повышения цен.
Со вторника стоимость минуты поездки на электросамокате Bolt составляет 0,19 евро вместо 0,14 евро. Компания Tuul тоже повысила стоимость минуты использования самокатов с 0,15 евро до 0,19 евро.
Специалист по электросамокатам компании Bolt Александр Лилишенцев рассказал Ärileht, что их компания постоянно корректирует цены на аренду электросамокатов в зависимости от спроса и ситуации на рынке. „У нас нет таких соглашений с другими операторами - вероятно, они тоже следят за ситуацией и устанавливают свои цены соответствующим образом“, - сказал он, отвечая на вопрос, была ли цена повышена по договоренности с конкурентом.
Получить комментарий от представителей Tuul нам не удалось.
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