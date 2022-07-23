Фирмы-конкуренты подняли стоимость минуты проезда на электросамокатах. Bolt: с другими операторами мы это не согласовывали

Специалист по электросамокатам компании Bolt Александр Лилишенцев рассказал Ärileht, что их компания постоянно корректирует цены на аренду электросамокатов в зависимости от спроса и ситуации на рынке. „У нас нет таких соглашений с другими операторами - вероятно, они тоже следят за ситуацией и устанавливают свои цены соответствующим образом“, - сказал он, отвечая на вопрос, была ли цена повышена по договоренности с конкурентом.