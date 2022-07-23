Канцлер Минобороны Кусти Сальм: патриотизм у нас на высоте, слабое место — индивидуальная готовность к кризису(4)
Вчера на пресс-конференции Министерства обороны канцлер Минобороны Кусти Сальм представил результаты опроса, касавшегося общественного мнения относительно желания защищать родину. По словам Сальма, исследование показало, что у жителей Эстонии все в порядке с патриотизмом, и готовность защищать страну в случае военной ситуации выросла.
Аналогичные исследования регулярно проводятся более 20 лет. На этот раз исследование было проведено весной, незадолго до начала войны в Украине, в опросе участвовали 1200 человек в возрасте 15-74 лет.
Когда речь идет о патриотизме, то имеют в виду две его грани. Во-первых, пассивный патриотизм, когда люди согласны с утверждением, что Эстонию нужно защищать в случае возникновения военной ситуации. Во-вторых, активный патриотизм, то есть готов ли человек внести личный вклад в случае военной опасности.
81% населения Эстонии считает необходимым оказать сопротивление в случае вооруженного нападения. Причем среди эстонцев этот показатель еще выше — 91%.
„Чем выше сознательность, тем выше патриотизм“.
Как показал опрос, 66% жителей Эстонии (73% эстонцев) готовы внести личный вклад в оборону страны. По словам Сальма, такой результат получен впервые, вместе с тем готовность участвовать в оборонной деятельности можно повысить еще больше.
Слабым местом, по словам канцлера Минобороны, является индивидуальное знание жителей страны, как вести себя в кризисной ситуации. В настоящий момент всего 31% эстонцев полностью или частично информированы о том, какие действия следует предпринять в случае нападения другого государства. По словам Сальма, положение следует как можно быстрее исправить, чтобы информированность населения составляла 70-80%. В первую очередь следовало бы скачать разработанное организацией Naiskodukaitse приложение „Ole valmis!“ - „Будь готов!“, которое подскажет людям, как действовать в кризисной ситуации.
Как отметил Кусти Сальм, необходимо больше работать со службой резервистов, повышать популярность срочной службы в Силах обороны.
„Чем выше сознательность, тем выше патриотизм, и чем выше патриотизм, тем выше вера в себя. Это относится не только к сфере обороны“, - сказал он.
Готовность неэстонцев ниже
Опрос показал, что неэстонское население менее готово защищать страну. „Цифры четко свидетельствуют о том, что есть большое различие между теми людьми, которые говорят по-эстонски, и людьми, говорящими на других языках. Иногда разница составляет несколько десятков процентов. Следовательно, необходимо доводить информацию до тех, кто говорит по-русски, активнее их вовлекать“, - сказал Сальм, добавив, что различие между двумя группами населения появилось не сегодня, но это проблема, которой следует серьезно заниматься.
По словам Сальма, информации для СМИ и других каналов имеется достаточно. „Вопрос в том, как мы донесем информацию до людей через эти каналы, сумеем ли сделать так, чтобы эта информация не осталась без внимания“, - сказал Сальм.
„Защищать родину — это не значит, что все должны взять оружие и отправиться в окопы. Защищать — это умение защитить собственную семью“.
„Кайтселийт не резиновый, невозможно себе представить, чтобы все жители Эстонии записались в его ряды“, - сказал Сальм, отвечая на вопрос, достаточно ли у Кайтселийта (Союза обороны Эстонии) ресурсов, чтобы удовлетворить потребности всех желающих защищать родину.
Как отметил Сальм, защищать родину можно не только с оружием в руках. „Защищать родину — это не значит, что все должны взять оружие и отправиться в окопы. Защищать — это умение защитить собственную семью, суметь приготовить еду в кризисной обстановке. Словом, все, что обеспечивает жизнеспособность и сопротивляемость“, - сказал он.
Есть немало возможностей на деле продемонстрировать свой патриотизм и желание защитить страну. Можно агитировать молодых людей идти добровольцами на срочную армейскую службу, проявлять активность как резервист. „Хочу подчеркнуть — нужно быть просто в курсе, как действовать в кризисной ситуации, знать, как организовать жизнь, когда нет воды, электричества, еды или наличных денег“, - сказал Сальм. Все это поможет лучше справиться с трудностями.
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