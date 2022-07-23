Канцлер Минобороны Кусти Сальм: патриотизм у нас на высоте, слабое место — индивидуальная готовность к кризису

Аналогичные исследования регулярно проводятся более 20 лет. На этот раз исследование было проведено весной, незадолго до начала войны в Украине, в опросе участвовали 1200 человек в возрасте 15-74 лет.

Когда речь идет о патриотизме, то имеют в виду две его грани. Во-первых, пассивный патриотизм, когда люди согласны с утверждением, что Эстонию нужно защищать в случае возникновения военной ситуации. Во-вторых, активный патриотизм, то есть готов ли человек внести личный вклад в случае военной опасности.

81% населения Эстонии считает необходимым оказать сопротивление в случае вооруженного нападения. Причем среди эстонцев этот показатель еще выше — 91%.

„Чем выше сознательность, тем выше патриотизм“. Kusti Salm

Как показал опрос, 66% жителей Эстонии (73% эстонцев) готовы внести личный вклад в оборону страны. По словам Сальма, такой результат получен впервые, вместе с тем готовность участвовать в оборонной деятельности можно повысить еще больше.

Слабым местом, по словам канцлера Минобороны, является индивидуальное знание жителей страны, как вести себя в кризисной ситуации. В настоящий момент всего 31% эстонцев полностью или частично информированы о том, какие действия следует предпринять в случае нападения другого государства. По словам Сальма, положение следует как можно быстрее исправить, чтобы информированность населения составляла 70-80%. В первую очередь следовало бы скачать разработанное организацией Naiskodukaitse приложение „Ole valmis!“ - „Будь готов!“, которое подскажет людям, как действовать в кризисной ситуации.

Как отметил Кусти Сальм, необходимо больше работать со службой резервистов, повышать популярность срочной службы в Силах обороны.

„Чем выше сознательность, тем выше патриотизм, и чем выше патриотизм, тем выше вера в себя. Это относится не только к сфере обороны“, - сказал он.

Готовность неэстонцев ниже