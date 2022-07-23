ВОПРОС ДНЯ | Исправил зрение, теперь полиция меня оштрафует?

RusDelfi обратился за помощью в Транспортный департамент и задал этот вопрос специалисту по коммуникациям отдела маркетинга Эрки Варма. Тот пояснил нам, что в таком случае человек должен снова пройти медосмотр и получить новую справку о состоянии здоровья без специального условия, касающегося очков. После этого придется поменять и само водительское удостоверение.

Далее Эрки привел цитату из закона которая гласит о том, что водительское удостоверение обменивается на основании заявления владельца в случае истечения срока его действия, утраты действительности, изменения личных данных владельца или категории прав управления транспортным средством, а также в случае невозможности опознания владельца водительского удостоверения по фотографии. Водительское удостоверение подлежит замене также в том случае, если состояние здоровья водителя не позволяет ему управлять транспортным средством, или если в водительском удостоверении должен быть указан код, указывающий на состояние здоровья водителя.

Далее мы обратились к полиции, что бы понять, насколько это может быть серьезным правонарушением и грозит ли штраф за езду с идеальным зрением? Ведущий сотрудник по производству по делам Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры полиции Рауль Аннука подтвердил слова Эрки Варма о том, что после операции на глазах водительское удостоверение лучше заменить.

„Полиция рекомендует людям, которым очки больше не нужны, но в чьих водительских правах еще есть отметка, обновить их“, — заявил он. Однако на практике сотрудники полиции имеют право решить по своему усмотрению, заслуживает ли водитель штрафа или можно обойтись предупреждением. „Очки необходимы прежде всего для безопасности водителя, чтобы он мог вовремя заметить приближающиеся предметы. Ответственность за их ношение лежит в первую очередь на самом человеке“, — заметил он.