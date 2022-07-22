В Таллинне число получателей прожиточного пособия выросло более чем в два раза

В этом году было подано 15 044 заявления, помощь получили 6096 семей. При этом в тот же период прошлого года поступило 8111 ходатайств, на основании которых пособие было выплачено 1943 семьям. Таким образом, по сравнению с прошлым годом сумма выплаченных пособий выросла на 3,3 миллиона евро, число заявлений удвоилось (поступило на 6 933 ходатайства больше), а количество получивших помощь семей увеличилось почти в три раза - на 4 153.

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, рост числа получателей прожиточного пособия был предсказуемым, и это обусловлено не только прибытием военных беженцев из Украины.

„Одним из факторов, безусловно, является рост цен на электричество и отопление, и связанное с этим общее подорожание жизни. С другой стороны, с этого года мы повысили предельные ставки расходов на жилье, учитываемые при назначении прожиточного пособия. Таким образом, с повышением предельных ставок расходов на жилье у многих людей, которые жили практически на грани бедности, возникла возможность получать пособие, - сказала Бешкина. – Несомненно, рост цен затрагивает всех, но особенно он ухудшает положение малообеспеченных людей“.

Прожиточное пособие – это денежная помощь нуждающемуся лицу или семье, обеспечивающая минимальные средства на повседневную жизнь, в том числе для покрытия расходов на продукты питания, медикаменты, одежду, оплату жилья и т.п. Ходатайство о пособии подается в местное самоуправление. Право на получение пособия имеет человек или семья, чей нетто-доход после покрытия расходов на жилье ниже порога прожиточного минимума.

С 1 июня 2022 года размер прожиточного минимума составляет 200 евро для первого или единственного члена семьи, 160 евро для каждого последующего взрослого члена семьи и 240 евро для каждого несовершеннолетнего.

Для получения пособия нуждающийся должен не позднее последнего рабочего дня месяца подать заявление в отдел социального обеспечения, на территории которого он фактически проживает (регистрация места жительства не имеет значения). К заявлению необходимо приложить документ, подтверждающий право на пользование жилым помещением (свидетельство о праве собственности или договор аренды), подлежащие оплате счета за жилье (плата за квартиру, электричество, газ и т.д.) за текущий месяц, а также документы, подтверждающие доходы членов семьи, проживающих на данной жилой площади.