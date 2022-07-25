Вечная дилемма: ПТУ или вуз? Чем это грозит Эстонии

Из-за того, что в ряде столичных гимназий высокие требования по проходному баллу (средний должен быть 4,5), перед многими девятиклассниками встает выбор: идти в другую гимназию или в ПТУ?

Многие мамы выпускников при этом отмечают, что, когда выбор пал на ПТУ, они были не совсем этим довольны. „Потому что бытует мнение, что профтехучилища, в основном, заведения для двоечников, – поясняют они. – Однако потом все оказалось не так плохо. Когда ребенок окончил ПТУ, у него было и среднее образование, и уже специальность, по которой он мог работать. Его бывшие одноклассники имели на тот же момент только среднее образование“.

Мамы добавляют, что нельзя сбрасывать со счетов и следующее важное обстоятельство: после окончания ПТУ ребенок уже теоретически может сам себя содержать.

После окончания ПТУ ребенок уже теоретически может сам себя содержать.

„Для сравнения, мой сын сразу же устроился работать поваром, а у подруги сын закончил 12 класс и потом стал поступать в вуз, – рассказывает одна из мам. – И ей пришлось еще три года его кормить-поить-оплачивать его учебу, когда мой уже имел стабильный доход, снял себе квартиру и стал жить самостоятельно. А когда я стала говорить, что неплохо бы все-таки получить и высшее образование, он ответил, что, может быть, когда-нибудь его получит – если захочет или сочтет нужным сменить специальность. А пока нет необходимости“.

Дальше идут не все

Мамы отмечают, что, в принципе, ничто не мешает ребенку после ПТУ идти получать еще и высшее образование. Только вот по статистике Министерства образования и науки, только 6–8% выпускников ПТУ в тот же год поступают в университет. Львиная доля молодых людей после ПТУ не продолжают учиться и идут сразу работать. А потом мы читаем новости про нехватку учителей и врачей, спасателей и полицейских.