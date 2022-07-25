Вечная дилемма: ПТУ или вуз? Чем это грозит Эстонии
Лишь 6–8% выпускников профтехучилищ идут получать высшее образование: в чем причина? Неужели среднего специального образования в итоге оказывается достаточно, и учащиеся решают потом не получать высшее образование? Чем это грозит Эстонии?
Из-за того, что в ряде столичных гимназий высокие требования по проходному баллу (средний должен быть 4,5), перед многими девятиклассниками встает выбор: идти в другую гимназию или в ПТУ?
Многие мамы выпускников при этом отмечают, что, когда выбор пал на ПТУ, они были не совсем этим довольны. „Потому что бытует мнение, что профтехучилища, в основном, заведения для двоечников, – поясняют они. – Однако потом все оказалось не так плохо. Когда ребенок окончил ПТУ, у него было и среднее образование, и уже специальность, по которой он мог работать. Его бывшие одноклассники имели на тот же момент только среднее образование“.
Мамы добавляют, что нельзя сбрасывать со счетов и следующее важное обстоятельство: после окончания ПТУ ребенок уже теоретически может сам себя содержать.
После окончания ПТУ ребенок уже теоретически может сам себя содержать.
„Для сравнения, мой сын сразу же устроился работать поваром, а у подруги сын закончил 12 класс и потом стал поступать в вуз, – рассказывает одна из мам. – И ей пришлось еще три года его кормить-поить-оплачивать его учебу, когда мой уже имел стабильный доход, снял себе квартиру и стал жить самостоятельно. А когда я стала говорить, что неплохо бы все-таки получить и высшее образование, он ответил, что, может быть, когда-нибудь его получит – если захочет или сочтет нужным сменить специальность. А пока нет необходимости“.
Дальше идут не все
Мамы отмечают, что, в принципе, ничто не мешает ребенку после ПТУ идти получать еще и высшее образование. Только вот по статистике Министерства образования и науки, только 6–8% выпускников ПТУ в тот же год поступают в университет. Львиная доля молодых людей после ПТУ не продолжают учиться и идут сразу работать. А потом мы читаем новости про нехватку учителей и врачей, спасателей и полицейских.
„По нашим данным, только 6–8% получивших средне-специальное образование на дневном отделении в том же году поступают в высшие учебные заведения, – говорит пресс-секретарь Министерства образования и науки Вероника Горбатенко. – Выпускники училищ поступили, например, на программы „Строительство зданий“ в Таллиннском технологическом университете, „Фотография“ в Высшей художественной школе Паллас, „Телематика и интеллектуальные системы“ и „Администрирование ИТ-систем“ в Таллиннском техническом университете“.
Она добавляет, что в высших учебных заведениях, помимо Таллинна и Тарту, можно учиться также в Хаапсалу, Нарве, Кохтла-Ярве.
„При поступлении некоторые места резервируются для абитуриентов со средним профессиональным образованием в соответствующей области, – отмечает Горбатенко. – Например, Таллиннский университет прикладных наук провел для них отдельный конкурс в 2021 году на учебные программы „Дорожное строительство“, „Строительство зданий“, „Транспорт и логистика“, „Автомобильная техника“ и „Электротехника“».
По ее словам, если выпускник 9 класса столичной школы не может найти себе подходящую специальность в Таллинне, то он может учиться и в другом городе.
В высших учебных заведениях, помимо Таллинна и Тарту, можно учиться также в Хаапсалу, Нарве, Кохтла-Ярве.
„В профессионально-технические учебные заведения прием проводится каждый год, – отмечает она. – Есть некоторые программы, на которые – открытый конкурс: например, в сфере инфотехнологий или автомобильной инженерии. Но есть и другие, куда принимают всех желающих. На сегодняшний день сеть и инфраструктура учреждений профессионального образования готова принять до 40% выпускников основной школы. Профессионально-техническое образование можно получить в любом профессиональном училище Эстонии. Учебные заведения предоставляют жилье или компенсацию на проезд на общественном транспорте до училища и обратно“.
Цель – рынок труда, а не вуз
Мы поинтересовались в двух столичных ПТУ и трех крупнейших университетах Эстонии, в чем могут быть причины, что только 6–8% выпускников профтехучилищ в том же году поступают в университет и видят ли они в этом проблему для будущего Эстонии. Одно ПТУ не ответило, в Тартуском университете сказали, что они проблемы не видят и недобора поступающих у них нет, а из ответов остальных вырисовывается следующая картина: все считают это нормальным, и ни одно учреждение проблемы в низком проценте поступающих выпускников ПТУ в вузы не видит.
„То, что только 6–8% выпускников ПТУ продолжают образование в вузах, совершенно нормально, – говорит директор Таллиннской Строительной школы Райво Нийдас. – И это никоим образом проблемой не является. Потому что цель профессионального образования – обучение рабочей силы, которая может быть конкурентноспособной на международной арене и соответствовать потребностям рынка труда. Таким образом, из ПТУ люди выходят сразу на рынок труда, а не идут в вуз“.
Он добавляет, что если выпускник понимает, что хочет большего, и он на это способен, то у него всегда есть возможность повысить уровень своего образования в вузе – но это не обязательно.
„Скорее человек может дополнить в вузе свои знания и навыки по имеющейся специальности или выбрать для продолжения учебы вообще какую-то другую специальность“, – отмечает директор.
Высокие требования
Представитель TalTech Крыэт Ныгес говорит, что университет тоже не видит в этом проблемы.
„Как правило, выпускники ПТУ сразу же находят себе применение на рынке труда и обычно они хотят сразу же посвятить себя приобретенной профессии, – говорит она. – Но если все же выпускник ПТУ хочет пойти дальше в университет, то он, как правило, выбирает прикладное высшее образование – там поступление происходит на основании свидетельства о получении среднего образования, и смотрят на средний балл“.
Ныгес добавляет, что требования к поступающим на степень бакалавра довольно высоки, и чтобы учиться в техническом университете, нужно также соответствовать условиям поступления.
„Особенно важными в нашем университете считают хорошие результаты по государственному экзамену по математике, – поясняет она. – Высокая планка поставлена для того, чтобы университет был уверен в академических способностях поступающего – что он сможет доучиться до конца и получить высшее образование. Так что если учащийся ПТУ хочет поступать потом в технический университет, то он должен еще при получении среднего образования усиленно заниматься математикой“.
ПТУ не равно гимназии
Младший лектор факультета образования Таллиннского университета и преподаватель экономики и предпринимательства Таллиннского Политехникума Реэли Лийвик отмечает, что цель поступающих в ПТУ – приобрести навыки для работы по конкретной специальности, для получения желаемой вакансии или для сохранения своего рабочего места. То есть – попасть или остаться на рынке труда, а не продолжать обучение в вузе.
„Молодежь в ПТУ ищет себе практическое применение и не то чтобы очень заинтересована в теоретических академических знаниях, – констатирует специалист. – Однако есть там и те, кого учителя в школе не очень поддерживали, поэтому они не прошли в гимназию, или у них низкая самооценка касательно своих способностей в учебе“.
Она добавляет, что среднее специальное образование проходит по той же программе, что и обучение для гимназий, и его в принципе должно быть достаточно для продолжения учебы в вузе.
„Но при этом логично, что трех лет в ПТУ не хватает, чтобы получить как знания и навыки на хорошем уровне по выбранной специальности, так и среднее образование в полном объеме наравне с гимназией“, – констатирует Лийвик.
Она поясняет: в гимназии образовательная нагрузка больше, к тому же для многих учащихся в ПТУ получение общих теоретических знаний не так интересно, как получение практических знаний по специальности. И это, в свою очередь, снижает уровень общего образования в ПТУ и дальнейшие шансы на продолжение учебы в вузе.
При поступлении на некоторые специальности в вузах обучение в ПТУ до этого – больше плюс при поступлении, а не минус
„Однако для выпускников ПТУ при принятии решения о продолжении учебы в вузе играет главную роль все же интерес к получению высшего академического образования или его отсутствие“, – подчеркивает педагог.
По ее словам, нельзя связывать недобор учащихся в вузах с теми решениями, которые принимают выпускники ПТУ. Потому что, во‑первых, поступления в вуз ждут скорее от выпускников гимназий, поскольку у них нет знаний и навыков, чтобы найти себе применение на рынке труда – и логично продолжать учебу, чтобы получить специальность.
А во‑вторых, при поступлении на некоторые специальности в вузах обучение в ПТУ до этого – больше плюс при поступлении, а не минус. И вообще может быть даже одним из требований. В итоге на ряд факультетов простой выпускник гимназии даже не попадет – нужно владеть специфическими навыками и знаниями, которые есть только у выпускников ПТУ.
„Так что среднее специальное образование так же важно, как и высшее, и в стране должны быть разные специалисты, – говорит педагог. – Выпускники ПТУ помогают нам уменьшить нехватку специалистов в Эстонии, и поварам, продавцам, автослесарям и прочим не всегда нужно высшее образование. Оно не является единственной ценностью в жизни человека. Важнее любовь к выбранной специальности и приобретенная квалификация, которые помогут себя реализовать – в том числе, и людям с особыми возможностями“.
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