Экономь или зарабатывай больше: работы хватит на всех!(4)
Цены на все растут, а пенсии и зарплаты – нет. Чтобы выжить, люди вынуждены искать дополнительные источники дохода, пишет МК-Эстония.
Глядя на стремительный рост цен на коммунальные услуги, на прод- и промтовары, а также учитывая позицию властей в отношении поднятия минимальной зарплаты, пособий и пенсий, все больше жителей Эстонии задумывается о возможности дополнительного заработка.
Различные исследования показывают, что даже с наступлением пенсионного возраста многие хотят продолжать работать, и количество таких людей растет: около половины опрошенных ответили, что будут ходить на работу, пока хватит сил, и основная причина этого явления кроется отнюдь не в бескорыстной любви к труду.
Работа на пенсии
Когда после наступления пенсионного возраста профессионал своего дела продолжает работать на своем рабочем месте – ситуация нередкая. Например, бухгалтера или медработника с огромным опытом работы могут высоко ценить в его „родной“ организации. Но большинству, покинув рабочее место, все же приходится приспосабливаться к изменениям в жизни и искать себе новое применение.
Нехватка денег, пожалуй, основная причина поиска приработка: пенсия у большинства настолько мала, что иначе не справиться. Но есть и другие причины: боязнь одиночества, желание ощущать себя полезным и избежать рутины… Ведь у многих, особенно одиноких, пенсионеров работа – единственный источник общения и впечатлений, а без работы жизнь превращается в бесконечный и монотонный „день сурка“.
Компания HeadHunter, изучив резюме соискателей пенсионного возраста, пришла к выводу, что люди в возрасте просят заработную плату примерно на 10% ниже, чем их более молодые коллеги. Предпочтение отдается работе, не связанной с физическим трудом, и изначально соискатель ищет работу по своей специальности, а уже после – из других сфер. Востребованы вакансии уборщицы, продавца-консультанта, администратора, работника колл-центра, помощницы по хозяйству, няни, мужчины-пенсионеры охотнее всего идут в охранники, таксисты, курьеры.
Баланс между работой и семьей
Основатель агентства по найму персонала CV Partner и сооснователь центра обучения 1Koolitus MTÜ Ирен Томски, сертифицированный карьерный консультант и менеджер по подбору, подчеркивает, что люди хотят скорее не частичную занятость, а более гибкий график работы. Многие хотят делать работу удаленно, сами распоряжаясь своим временем. Люди стали стараться находить баланс между семьей и работой. По ее словам, стало больше предложений о сдельной работе. Многие организации ищут себе помощников на определенный период и платят именно за сделанную работу.
„Выбор таких вакансий очень большой и интерес к подработке тоже высокий. „Всех денег не заработаешь“ говорится в поговорке, но в то время, когда цены растут и счета увеличиваются, многие люди задумываются о возможности дополнительного заработка, ведь все заинтересованы в поддержании определенного уровня жизни. Род деятельности зависит от желаний и умений, он может быть связан с основной работой или нет, требовать физических усилий или нет, подразумевать присутствие или позволять работать удаленно, – говорит Томски. – Если ваша основная работа связана с какой-то областью, где вы можете поделиться своими знаниями, то всегда есть возможность дать частные уроки – по языкам, математике или любому другому предмету. Причем в наше время дистанционного обучения можно делать это, даже не выходя из дома. К примеру, бухгалтеры и проектировщики могут всегда найти дополнительный проект для повышения своих доходов.
Многие хотят делать работу удаленно, сами распоряжаясь своим временем.
Наивысшим пилотажем здесь можно назвать оказание консультационных услуг, если вы являетесь действительно асом своего дела. Многие компании не имеют полный штат сотрудников, а именно покупают консультации по определенным вопросам.
Также всегда есть возможность случайной подработки. После недели, проведенной на сидячей работе в офисе, можно сделать и какую-то физическую работу на выходных, не правда ли?“
По мнению специалиста, если физическая форма позволяет, то пенсионер может работать кассиром, складским рабочим, охранником, почтальоном. Также очень востребованы услуги няни и помощницы по дому. При знании языков можно работать на всевозможных инфолиниях или давать частные уроки. Есть и очень простые работы, например клеить наклейки на товары.
Некоторые работодатели, предлагая работу с частичной занятостью (например в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса), выставляют объявления о найме довольно часто, если не сказать – регулярно. Текучка кадров вызывает у потенциальных работников настороженность. Однако Ирен Томски отмечает, что ресторанному бизнесу в целом больше, чем какому-либо другому, присуща частая смена кадров: „Очень многие устраиваются на работу официантом только на старте своей карьеры, чтобы получить небольшой доход, или совмещают работу официантом и учебу. Как правило, персонал в ресторане меняется очень часто, потому что работники вырастают, уходят на другую работу, и им на смену приходит новое поколение, оттуда и текучка кадров“.
Возможность подработать есть
Екатерина Калиничева, советник по коммуникации Эстонской кассы по безработице, говорит, что все предложения о работе, которые публикуются на портале Кассы по безработице, находятся в открытом доступе, и их могут смотреть и подавать на них заявки как зарегистрированные безработные, так и все желающие найти работу. В детальном поиске можно выбрать поиск работы с полной или частичной занятостью, вакансии с посменной работой или нет, вакансии с бессрочным или срочным договором, а также возможность удаленной работы и др.
„По состоянию на конец июня 2022 года через Кассу по безработице передается более 6000 вакансий, из них около 800 предложений работы с частичной занятостью“, – уточняет Екатерина Калиничева.
Принимая решение о второй работе, главное распределить свои силы и нагрузку. Чтобы не произошло выгорания, чтобы человек мог распределить свое время и ресурсы и на работу, и на семью, и чтобы оставалось свободное время для хобби и других интересов.
„На конец июня 2022 года через Кассу по безработице передается более 6000 вакансий“
„Рынок труда сегодня быстро меняется, он очень динамичен, меняются и формы работы, появляется возможность выполнять работу удаленно, а это значит, работник не тратит время, например, на дорогу до работы, и может появиться время для какой-то дополнительной деятельности, – говорит Калиничева. – Если человек сомневается, то перед принятием решения можно обратиться к консультанту по карьере Кассы по безработице, с которым как раз можно протестировать и проанализировать свои возможности и для дополнительной работы, и для дополнительного обучения или, если это необходимо, для смены профессии.
Что касается временных предложений о работе и подработки с точки зрения работодателей, то такие возможности опять же диктует рынок труда. Нельзя сказать, что рабочие места для подработки – это рабочие места с большой текучестью. Напротив, это показывает, что работодатель умеет грамотно распределять ресурсы работников, и есть сезонная работа, или работа, объем которой увеличивается в определенное время, или такие вакансии выставляются на время болезни или отпусков работников. Поэтому боятся таких предложения не стоит, и если есть желание подработать, то это хорошая возможность“.
Предлагается работа
Работодатели согласны – интерес к работе с частичной загрузкой большой, и такую работу они готовы предоставлять.
„На данный момент интерес к подработке довольно велик, особенно среди молодежи, – говорит Леа Кимбер, менеджер по персоналу Maxima Eesti. – У нас 427 сотрудников, работающих неполный рабочий день, 259 пенсионеров по старости и 391 работник со сниженной работоспособностью. Самые молодые сотрудники Maxima – 15-летние ассистенты, а самому старшему коллеге – 82 года. Для работы неполный рабочий день мы в основном предлагаем места работника зала, прилавка и продавца в наших магазинах по всей Эстонии. Также нам нужна помощь в производстве“.
Руководитель по персоналу и качеству в клининговой компании SOL Baltics OÜ Эвели Горобински рассказала, что предприятие предлагает множество различных возможностей для дополнительной работы всем желающим, в том числе пенсионерам.
„Большинство наших сотрудников работают неполный рабочий день, что позволяет найти подходящее рабочее время и график, возможность работать и подрабатывать. Эта работа дает хороший повод выйти из дома, быть частью команды, делать что-то полезное, двигаться физически, а также получать за это деньги, – говорит Горобински. – Размер вознаграждения зависит от различных факторов, начиная от количества отработанных часов, сложности задач, местоположения и т. д. Во многих объявлениях о работе SOL уже указана заработная плата. Например, сейчас есть вакансии на паромах Хийумаа и Сааремаа, где за 2 недели можно заработать 900 евро“.
Менеджер по персоналу Rimi Кайре Теро сообщила, что около 20% сотрудников Rimi работают неполный рабочий день. В основном это люди, которые хотят работать с меньшей нагрузкой, среди них в основном официанты, повара, пекари. Все эти рабочие места подходят и для пожилых людей. Директор по персоналу Prisma Peremarket Яркко Хювенен отметил, возможность работать неполный рабочий день очень востребована у тех, кто совмещает два места работы или учится, почти треть работников Prisma работает так. Большинство совместителей работают в качестве обслуживающего персонала – среди них и пенсионеры, и студенты.
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