Экономь или зарабатывай больше: работы хватит на всех!

Основатель агентства по найму персонала CV Partner и сооснователь центра обучения 1Koolitus MTÜ Ирен Томски , сертифицированный карьерный консультант и менеджер по подбору, подчеркивает, что люди хотят скорее не частичную занятость, а более гибкий график работы. Многие хотят делать работу удаленно, сами распоряжаясь своим временем. Люди стали стараться находить баланс между семьей и работой. По ее словам, стало больше предложений о сдельной работе. Многие организации ищут себе помощников на определенный период и платят именно за сделанную работу.

Компания HeadHunter, изучив резюме соискателей пенсионного возраста, пришла к выводу, что люди в возрасте просят заработную плату примерно на 10% ниже, чем их более молодые коллеги. Предпочтение отдается работе, не связанной с физическим трудом, и изначально соискатель ищет работу по своей специальности, а уже после – из других сфер. Востребованы вакансии уборщицы, продавца-консультанта, администратора, работника колл-центра, помощницы по хозяйству, няни, мужчины-пенсионеры охотнее всего идут в охранники, таксисты, курьеры.

Нехватка денег, пожалуй, основная причина поиска приработка: пенсия у большинства настолько мала, что иначе не справиться. Но есть и другие причины: боязнь одиночества, желание ощущать себя полезным и избежать рутины… Ведь у многих, особенно одиноких, пенсионеров работа – единственный источник общения и впечатлений, а без работы жизнь превращается в бесконечный и монотонный „день сурка“.

Когда после наступления пенсионного возраста профессионал своего дела продолжает работать на своем рабочем месте – ситуация нередкая. Например, бухгалтера или медработника с огромным опытом работы могут высоко ценить в его „родной“ организации. Но большинству, покинув рабочее место, все же приходится приспосабливаться к изменениям в жизни и искать себе новое применение.

Различные исследования показывают, что даже с наступлением пенсионного возраста многие хотят продолжать работать, и количество таких людей растет: около половины опрошенных ответили, что будут ходить на работу, пока хватит сил, и основная причина этого явления кроется отнюдь не в бескорыстной любви к труду.

Глядя на стремительный рост цен на коммунальные услуги, на прод- и промтовары, а также учитывая позицию властей в отношении поднятия минимальной зарплаты, пособий и пенсий, все больше жителей Эстонии задумывается о возможности дополнительного заработка.

Некоторые работодатели, предлагая работу с частичной занятостью (например в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса), выставляют объявления о найме довольно часто, если не сказать – регулярно. Текучка кадров вызывает у потенциальных работников настороженность. Однако Ирен Томски отмечает, что ресторанному бизнесу в целом больше, чем какому-либо другому, присуща частая смена кадров: „Очень многие устраиваются на работу официантом только на старте своей карьеры, чтобы получить небольшой доход, или совмещают работу официантом и учебу. Как правило, персонал в ресторане меняется очень часто, потому что работники вырастают, уходят на другую работу, и им на смену приходит новое поколение, оттуда и текучка кадров“.

По мнению специалиста, если физическая форма позволяет, то пенсионер может работать кассиром, складским рабочим, охранником, почтальоном. Также очень востребованы услуги няни и помощницы по дому. При знании языков можно работать на всевозможных инфолиниях или давать частные уроки. Есть и очень простые работы, например клеить наклейки на товары.

Также всегда есть возможность случайной подработки. После недели, проведенной на сидячей работе в офисе, можно сделать и какую-то физическую работу на выходных, не правда ли?“

Наивысшим пилотажем здесь можно назвать оказание консультационных услуг, если вы являетесь действительно асом своего дела. Многие компании не имеют полный штат сотрудников, а именно покупают консультации по определенным вопросам.

„Выбор таких вакансий очень большой и интерес к подработке тоже высокий. „Всех денег не заработаешь“ говорится в поговорке, но в то время, когда цены растут и счета увеличиваются, многие люди задумываются о возможности дополнительного заработка, ведь все заинтересованы в поддержании определенного уровня жизни. Род деятельности зависит от желаний и умений, он может быть связан с основной работой или нет, требовать физических усилий или нет, подразумевать присутствие или позволять работать удаленно, – говорит Томски. – Если ваша основная работа связана с какой-то областью, где вы можете поделиться своими знаниями, то всегда есть возможность дать частные уроки – по языкам, математике или любому другому предмету. Причем в наше время дистанционного обучения можно делать это, даже не выходя из дома. К примеру, бухгалтеры и проектировщики могут всегда найти дополнительный проект для повышения своих доходов.

Возможность подработать есть

Екатерина Калиничева, советник по коммуникации Эстонской кассы по безработице, говорит, что все предложения о работе, которые публикуются на портале Кассы по безработице, находятся в открытом доступе, и их могут смотреть и подавать на них заявки как зарегистрированные безработные, так и все желающие найти работу. В детальном поиске можно выбрать поиск работы с полной или частичной занятостью, вакансии с посменной работой или нет, вакансии с бессрочным или срочным договором, а также возможность удаленной работы и др.

„По состоянию на конец июня 2022 года через Кассу по безработице передается более 6000 вакансий, из них около 800 предложений работы с частичной занятостью“, – уточняет Екатерина Калиничева.

Принимая решение о второй работе, главное распределить свои силы и нагрузку. Чтобы не произошло выгорания, чтобы человек мог распределить свое время и ресурсы и на работу, и на семью, и чтобы оставалось свободное время для хобби и других интересов.

„На конец июня 2022 года через Кассу по безработице передается более 6000 вакансий“

„Рынок труда сегодня быстро меняется, он очень динамичен, меняются и формы работы, появляется возможность выполнять работу удаленно, а это значит, работник не тратит время, например, на дорогу до работы, и может появиться время для какой-то дополнительной деятельности, – говорит Калиничева. – Если человек сомневается, то перед принятием решения можно обратиться к консультанту по карьере Кассы по безработице, с которым как раз можно протестировать и проанализировать свои возможности и для дополнительной работы, и для дополнительного обучения или, если это необходимо, для смены профессии.