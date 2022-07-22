Выбраны руководители правовой комиссии Рийгикогу

Согласно парламентской традиции, при формировании новой коалиции во всех комиссиях должны пройти выборы председателей и заместителей председателей.

В правовую комиссию также входят Тоомас Ярвеоя, Сулев Каннимяэ, Уно Каскпейт, Тармо Круузимяэ, Яанус Карилайд, Анастасия Коваленко-Кылварт, Анти Пооламетс, Урве Тийдус и Вилья Тоомаст.

Остальные парламентские комиссии проведут выборы в понедельник. Председатель и заместитель председателя финансовой комиссии останутся на своих должностях, т.е. выборов в этой комиссии не запланировано.

В Рийгикогу работает 11 постоянных и три специальных комиссии. В Рийгикогу работают следующие специальные комиссии: комиссия по надзору за учреждениями безопасности, комиссия по борьбе с коррупцией и комиссия по контролю государственного бюджета.

Правовая комиссия – это постоянная комиссия Рийгикогу, в сферу деятельности которой входят многочисленные вопросы. Комиссия разрабатывает и рассматривает законопроекты, касающиеся частного права, уголовного права и внутренней безопасности, а также проекты законов, регулирующих работу полицейской службы, пограничной охраны и службы спасения. К сфере деятельности правовой комиссии относятся законы, регулирующие деятельность адвокатов, нотариусов, присяжных переводчиков, судебных исполнителей и управляющих имуществом банкрота. Комиссия осуществляет контроль деятельности правительства и проведения реформ в своей сфере.