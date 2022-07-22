Министерство советует экономить электричество в стиле мистера Бина: просто не заглядывайте в холодильник слишком часто(46)
На своем сайте министерство поделилось некоторыми интересными советами, как экономить энергию, следовать которым смогут все жители Эстонии. „Прежде чем задуматься об экономии, важно понять, какие приборы в наших домах потребляют электроэнергию. Имея представление о своем энергопотреблении, легче осуществлять мероприятия по энергосбережению осознанно“, - говорится на сайте.
Рекомендации министерства напоминают стиль звезды комедийного британского ситкома мистера Бина, который превращал свою повседневную жизнь в уморительную, но неразумную игру.
Способы экономии электроэнергии с точки зрения министерства:
Не кладите горячие продукты в холодильник и установите в холодильнике более высокую температуру. По возможности не ставьте холодильник рядом с духовкой, плитой или радиатором - более высокая температура окружающей среды снижает эффективность работы холодильника и увеличивает расход электроэнергии. Чем реже вы открываете дверцу холодильника, тем меньше энергии вы потребляете. Важно обеспечить циркуляцию воздуха между продуктами в холодильнике. Также важно регулярно размораживать холодильник, чтобы избежать накопления лишнего льда и снижения эффективности работы холодильника.
Гладьте большое количество одежды за один раз, чтобы избежать чрезмерного потребления энергии, связанного с постоянным перегревом утюга.
Отдавайте предпочтение разогреву еды в микроволновой печи. Микроволновка готовит пищу быстрее и потребляет меньше энергии, чем электрическая духовка.
Запускайте посудомоечную машину только тогда, когда она полностью заполнена посудой.
Предпочтите душ ванне и сократите время мытья. Установите экономичные смесители и душевые лейки. Сокращение потребления воды также экономит энергию, используемую для ее нагрева.
Полный текст рекомендаций MKM по энергосбережению на эстонском языке можно прочесть здесь.
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