Министерство советует экономить электричество в стиле мистера Бина: просто не заглядывайте в холодильник слишком часто

Не кладите горячие продукты в холодильник и установите в холодильнике более высокую температуру. По возможности не ставьте холодильник рядом с духовкой, плитой или радиатором - более высокая температура окружающей среды снижает эффективность работы холодильника и увеличивает расход электроэнергии. Чем реже вы открываете дверцу холодильника, тем меньше энергии вы потребляете. Важно обеспечить циркуляцию воздуха между продуктами в холодильнике. Также важно регулярно размораживать холодильник, чтобы избежать накопления лишнего льда и снижения эффективности работы холодильника.

Гладьте большое количество одежды за один раз, чтобы избежать чрезмерного потребления энергии, связанного с постоянным перегревом утюга.

Отдавайте предпочтение разогреву еды в микроволновой печи. Микроволновка готовит пищу быстрее и потребляет меньше энергии, чем электрическая духовка.

Запускайте посудомоечную машину только тогда, когда она полностью заполнена посудой.

Предпочтите душ ванне и сократите время мытья. Установите экономичные смесители и душевые лейки. Сокращение потребления воды также экономит энергию, используемую для ее нагрева.