За себя и за того парня: почему такие длинные очереди к врачам-специалистам?(38)
Жительница Таллинна Валентина Петровна (65) обратилась к ортопеду, потому что у нее очень болела нога, а тот ей сказал: „Бесплатно вы в этом году уже, скорей всего, не попадете, потому что Больничная касса оплачивает только два визита к врачу-специалисту в день, и их уже расхватали“. Пенсионерка была в шоке: как тогда быть? И почему только два визита? Больничная касса при этом уверяет, что это не так, и к врачу-специалисту могут попасть все, у кого есть соответствующее направление и необходимость по здоровью.
Валентина Петровна говорит, что в конце мая пошла на прием к семейному врачу, чтобы тот ей выписал направление к ортопеду. „У меня очень болело колено правой ноги, – поясняет пенсионерка. – Семейная направление выписала и посоветовала: если в регистратуре номерков не будет, то лучше позвонить в кабинет напрямую врачу и обрисовать проблему – вдруг он сможет принять быстрее?“
На следующее утро пенсионерка стала по телефону штурмовать регистратуру. Дозвонилась не с первого раза. И, как оказалось, все было зря.
„Номерков, сказали, нет, и когда появятся новые – неизвестно, – передает беседу пенсионерка. – Я позвонила тогда напрямую врачу, он меня выслушал и сказал: „Да, в ближайшее время номерков действительно нет. Вы можете прийти на платный визит или ждать, когда появятся бесплатные номерки“. Я спросила, а почему так? На что врач ответил: „Очереди сейчас такие длинные, потому что Больничная касса оплачивает жителям Эстонии только два визита к врачу-специалисту в день. Поэтому или идите платно, или ждите сентября, когда появятся номерки на декабрь. Если появятся“.
Валентина Петровна после этого позвонила в редакцию „МК-Эстонии“, описала ситуацию и спросила: „Неужели это правда? То есть очереди к врачам раздуты искусственно, и поэтому пусты все эти коридоры, когда к врачу не попасть? А на самом деле и номерки, и специалисты есть, просто БК не хочет оплачивать больше двух визитов к одному врачу-специалисту в день?“
Четыре визита в год
Представитель БК Маргарита Купченкова, комментируя утверждения по поводу лишь двух бесплатных визитов к врачу-специалисту в день, была кратка: „Это не соответствует истине“.
На вопрос, сколько же тогда БК оплачивает жителям Эстонии визитов к врачу-специалисту, она ответила так: „Человек нуждается в специализированной медицинской помощи, если, по мнению семейного врача, проблемы со здоровьем требуют вмешательства специалиста более узкой специальности. Человек с действующим медицинским страхованием имеет право выбрать подходящего специалиста и время приема в любом медицинском учреждении, имеющем договор с Больничной кассой. Один человек по состоянию здоровья может обратиться к нескольким специалистам в течение одного года“.
То есть, по словам представителя БК, ограничений по количеству визитов к врачам-специалистам нет. И если есть показания, то можно ходить столько, сколько нужно.
„В 2021 году мы оплатили лечение в общей сложности 742 696 человек в условиях специализированной помощи, всего было открыто 2 906 518 лечебных случаев, а фактическая сумма финансирования составила 849 миллионов евро, что на 2% больше, чем планировалось. В 2021 году мы смогли профинансировать лечение в специализированных учреждениях на 10% больше, чем в 2020-м, – приводит цифры она. – Больше всего денег в 2021 году ушло на болезни системы кровообращения, опухоли и респираторные заболевания“.
Из цифр – 742 696 человек и 2 906 518 лечебных случаев – вытекает следующее: к врачам-специалистам ходит чуть больше половины жителей Эстонии, и они посещают специализирующихся на определенных болезнях докторов в среднем четыре раза в год.
То есть, образно говоря, 600 000 человек по врачам-специалистам не ходит, а 742 000 человек – ходит. Из них также один пациент за год может сходить только к одному врачу-специалисту, а второй – к семи разным. В среднем получается четыре визита к врачу-специалисту в год.
Цены только растут
Сколько же стоит один визит к врачу-специалисту? В БК объясняют: „Его стоимость состоит из разных компонентов. Помимо первичного и повторного приема врача, на медицинские счета в 2021 году приходилась наибольшая доля финансирования обследований, процедур и койко-дней. Средняя стоимость одного лечебного случая в 2021 году составила порядка 290 евро“.
Для сравнения, средняя стоимость одного лечебного случая в 2020 году составила около 270 евро.
По словам представителя БК, ограничений по оплате визитов нет, и они оплачивают все визиты человека к врачам-специалистам, к которым ему было выдано направление.
„Также пациент может обратиться к ряду специалистов (гинеколог, дерматолог и психиатр) вообще без направления. Так что мы не устанавливали никаких ограничений по количеству бесплатных визитов к врачам-специалистам“, – уверяют в БК и добавляют, что с каждым медицинским учреждением заключен договор, где приведены специальности, услуги которых закупает БК, и объемы по ним.
„Учреждения могут сами разрабатывать график приемов исходя из количества приходящих к ним посетителей, – констатируют в БК. – Но важно: если объем оказываемой жителям Эстонии помощи, согласно заключенному договору с тем или иным учреждением, уже исчерпан, то они могут попросить у нас дополнительное финансирование или представить этот объем работы, который превышает указанный в договоре, как сверхурочные, и мы это тоже оплатим“.
Почему образуются очереди?
В БК объясняют: в Эстонии работают 650 000 налогоплательщиков, а тех, у кого есть медицинская страховка – 1,2 млн то есть вдвое больше. И эти 650 000 оплачивают медицинские расходы тех, кто не работает: детей, пенсионеров, студентов, находящихся в декрете мам, жен работающих людей, военнослужащих, беременных, безработных и т. д.
„Таким образом, денег на всех не хватает, – констатируют в БК. – А потребности в медицинской помощи у людей большие. Нуждающихся в ней – больше, чем ресурсов, поэтому и образуются очереди“.