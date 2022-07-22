За себя и за того парня: почему такие длинные очереди к врачам-специалистам?

Валентина Петровна говорит, что в конце мая пошла на прием к семейному врачу, чтобы тот ей выписал направление к ортопеду. „У меня очень болело колено правой ноги, – поясняет пенсионерка. – Семейная направление выписала и посоветовала: если в регистратуре номерков не будет, то лучше позвонить в кабинет напрямую врачу и обрисовать проблему – вдруг он сможет принять быстрее?“

На следующее утро пенсионерка стала по телефону штурмовать регистратуру. Дозвонилась не с первого раза. И, как оказалось, все было зря.

„Номерков, сказали, нет, и когда появятся новые – неизвестно, – передает беседу пенсионерка. – Я позвонила тогда напрямую врачу, он меня выслушал и сказал: „Да, в ближайшее время номерков действительно нет. Вы можете прийти на платный визит или ждать, когда появятся бесплатные номерки“. Я спросила, а почему так? На что врач ответил: „Очереди сейчас такие длинные, потому что Больничная касса оплачивает жителям Эстонии только два визита к врачу-специалисту в день. Поэтому или идите платно, или ждите сентября, когда появятся номерки на декабрь. Если появятся“.

Валентина Петровна после этого позвонила в редакцию „МК-Эстонии“, описала ситуацию и спросила: „Неужели это правда? То есть очереди к врачам раздуты искусственно, и поэтому пусты все эти коридоры, когда к врачу не попасть? А на самом деле и номерки, и специалисты есть, просто БК не хочет оплачивать больше двух визитов к одному врачу-специалисту в день?“

Четыре визита в год

Представитель БК Маргарита Купченкова, комментируя утверждения по поводу лишь двух бесплатных визитов к врачу-специалисту в день, была кратка: „Это не соответствует истине“.