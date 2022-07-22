В Нарве полиция задержала подозреваемого в поджоге
9 июля в Нарве загорелся автомобиль Toyota Land Cruiser, получивший в результате пожара сильные повреждения. Полиция возбудила уголовное дело по расследованию инцидента и приступила к сбору доказательств, которые объясняли бы, где и почему начался пожар и был ли это несчастный случай или преступление.
„На основании собранных сегодня доказательств есть основания подозревать, что это был поджог. Подозреваемый в поджоге задержан и заключен под стражу. Мотивы его поступка будут выявлены в ходе дальнейшего уголовного производства“, — заявил старший следователь Нарвского отделения полиции Виталий Кондратьев.
„Мы собрали улики с места происшествия, которые позволили бы нам идентифицировать поджигателя, но когда пожар сильный, найти улики сложнее, чем обычно“, — признался ведущий следователь.
„Поэтому в расследовании подобных происшествий полиция старается получить максимальную поддержку от свидетелей, путем анализа записей камер видеонаблюдения и других процессуальных действий“, — описал он ход следствия.
Выяснение всех точных деталей поджога продолжится в ходе уголовного производства.