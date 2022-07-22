В Нарве полиция задержала подозреваемого в поджоге

9 июля в Нарве загорелся автомобиль Toyota Land Cruiser, получивший в результате пожара сильные повреждения. Полиция возбудила уголовное дело по расследованию инцидента и приступила к сбору доказательств, которые объясняли бы, где и почему начался пожар и был ли это несчастный случай или преступление.