Покупали билет на концерт Артура Пирожкова? Фирма-организатор объявила себя банкротом

В отношении продавца в Центр консультирования потребителей Европейского Союза при Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора поступило около 20 обращений, большинство которых касалось концерта Артура Пирожкова, который должен был состояться в Таллинне и постоянно переносился. Учитывая, что концерт планировался в Таллинне, количество эстонских потребителей, купивших билеты, может быть большим. TTJA просит потребителей, у которых есть билеты на мероприятия, организованные Bravo Events SIA, но отмененные, подать заявление управляющему по делу о неплатежеспособности, чьи контактные данные: