Покупали билет на концерт Артура Пирожкова? Фирма-организатор объявила себя банкротом(15)
Центр консультирования потребителей Европейского Союза при Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора сообщает, что зарегистрированное в Латвии предприятие по организации мероприятий Bravo Events SIA объявило о неплатежеспособности 14 июля. Исходя из этого, всем потребителям предлагается подать свои претензии к продавцу по неисполненным обязательствам до 15 августа 2022 года.
В отношении продавца в Центр консультирования потребителей Европейского Союза при Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора поступило около 20 обращений, большинство которых касалось концерта Артура Пирожкова, который должен был состояться в Таллинне и постоянно переносился. Учитывая, что концерт планировался в Таллинне, количество эстонских потребителей, купивших билеты, может быть большим. TTJA просит потребителей, у которых есть билеты на мероприятия, организованные Bravo Events SIA, но отмененные, подать заявление управляющему по делу о неплатежеспособности, чьи контактные данные:
Имя: Гундега Микельсоне
Э-мейл: mikelsonei.gundegai@gmail.com
Телефон: +371 6336611
Адрес места деятельности: Lāčplēša iela 43/45-4B, Rīga, Latvia
При подаче письменного требования банкротному управляющему это можно сделать в свободной форме, но важно, чтобы в заявлении была прописана следующая информация:
Основание для требования (оставшаяся не полученной услуга, а также неисполнение обязательств, вытекающих из отказа от договора купли-продажи)
Вид требования (возврат денег, уплаченных за билеты)
Сумма требования (т.е. сумма, уплаченная за билеты, включая проценты, штрафы, просроченные платежи и т. д.)
Время возникновения требования (т.е. момент, с которого продавец должен был вернуть денежные средства. В случае потребительских договоров продавец обязан ответить на претензию потребителя в течение 15 дней и вернуть денежную сумму в течение 14 дней)
Контактные данные лица, подающего требование, в том числе адрес э-почты
Номер банковского счета
Заявление необходимо подписать (от руки), а при его передаче банкротному управляющему должны быть приложены все подтверждающие требование документы (платежное поручение, билеты, переписка с продавцом, подтверждение заказа и так далее). Заявление необходимо оформить на английском языке и передать не позднее 15.08.2022