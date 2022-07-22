Хроника за сутки: цепная авария в Таллинне, двое сбитых на переходе детей, угнанный фургон

Вчера в 13:28 на улице Авар 5 в Маарду произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 32-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, не справился с управлением своего электросамоката и упал. Водителя самоката доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 15:45 на Петербургском шоссе, 34/1 в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 49-летний мужчина на автомобиле Renault Megane столкнулся с затормозившим впереди автомобилем Citroen C4, которым управляла 66-летняя женщина. В результате удара Citroen врезался в Opel Astra Caravan, за рулем которого находился 62-летний мужчина. Водителя Citroen доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 15:59 на перекрестке улиц Пирита и Румму в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие: 10-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу со светофором и была сбита автомобилем Mitsubishi Lancer, управляемым 38-летней женщиной. Ребенка доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 16:20 на улице Аянди теэ в Виймси произошло ДТП, в котором 37-летний мужчина на автомобиле Ford Focus наехал на 61-летнюю женщину, переходившая дорогу по пешеходному переходу. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 17:57 произошло ДТП в Таллинне, где на Мяннику теэ 62-летний мужчина въехал на Opel Astra в 12-летнего мальчика, пересекавшего дорогу на электросамокате. Ребенок был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

В 19:27 в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, где на перекрестке улиц Пярнамяэ и Клоостриметса 19-летний мужчина на мопеде Aprilia SR 50R повернул налево и съехал с дороги. Пассажирку мопеда, 22-летнюю женщину, доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.