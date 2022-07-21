Эксперт: мытье автомобиля из садового шланга может оказать медвежью услугу
Автоэксперт констатирует, что даже сегодня многие автовладельцы не знают, как мытье автомобиля садовым шлангом, не смывание птичьего помета с корпуса автомобиля или игнорирование мелких вмятин и повреждений кузова могут повлиять на транспортное средство в ближайшие годы.
По словам занимающегося послепродажным обслуживанием в компании Amserv Кайдо Пауля, обычно у каждого пятого автомобиля, попадающего в автомастерскую, есть вмятина, царапина или другое требующее устранения повреждение кузова — даже если владелец автомобиля отправил машину на обслуживание по совсем другой причине. И, хотя такие повреждения, по сути, неизбежны для автомобиля, все же, по словам специалиста, их можно свести к минимуму.
„В настоящее время я почти каждый день вижу, например, на стоянке у магазина, как случаются такие повреждения — будь то слишком широко распахнутая дверца автомобиля и удар ею другого автомобиля, сдавание задним ходом с неверным расчетом, или же чрезмерно, но неправильно обслуживаемый автомобиль, владелец которого пытается удалить с него пыль сухой тряпкой“, — описывает работающий в вильяндиском представительстве Amserv Пауль и делится советами, которые следует учитывать и помнить для правильного ухода за автомобилем.
Из-за повреждения краски влажность начинает слишком сильно воздействовать на автомобиль
Хотя скользкие зимние дорожные условия часто затрудняют управление автомобилем, лето ничем не отличается от холодного времени года, когда дело доходит до вмятин. „Люди находятся на отпускной волне, их мысли в другом месте, на улице жарко, и все это в совокупности приводит к новым мелким царапинам“, — говорит Пауль, который говорит, что большинство автомобилей, попадающих в автомастерскую, получают различные повреждения как раз на парковках.
„Хотя может показаться, что восстановление покраски можно отложить в случае небольшой вмятины, стоит задуматься о том факте, что даже самая маленькая вмятина и повреждение позволяют влаге попасть под краску автомобиля и там уже усиливать повреждения кузова. Особенно это справедливо в нашем климате, где разница дневных и ночных температур довольно большая, и только уже от этого на кузове автомобиля образуется конденсат“, — поясняет специалист автосервиса.
Проверка автомобиля на парковке должна быть от А до Я
Были времена, когда водители имели обыкновение после покупок обойти припаркованной на стоянке магазина автомобиль вокруг для его осмотра, то теперь, когда автомобили превратились из предмета роскоши в обыденную вещь, об этом часто забывают. „Но чем быстрее вы обнаружите вмятину и сразу же займетесь удалением повреждения, тем меньше вероятность появления ржавчины на этом месте, и распространения пузырьков воздуха и влаги дальше под краской автомобиля. В итоге, это может оказать серьезное влияние на ваш кошелек, если вместо перекраски через какое-то время потребуется замена всей поврежденной детали“, — подчеркивает Пауль.
Для оплаты ремонтных работ необходимо выяснить, является ли это дорожно-транспортным происшествием, у которого есть конкретный виновник, или это ущерб можно покрыть каско - в случае собственной вины автовладельца. „Если речь идет о более крупной вмятине, полученной на парковке, то обязательно стоит спросить у владельца парковки, есть ли запись с камеры, или обратиться в полицию, а уже затем в автосалон, если ремонтные работы покрываются каско-страхованием. Если каско не оформлено, то все равно нужно обратиться в мастерскую и получить предложение по стоимости ремонтных работ“, — описывает процесс Пауль.
Птичий помет может нанести непоправимый ущерб автомобилю
Хотя, согласно народной мудрости, птичий помет – это к большому богатству, эту идею не стоит воспринимать всерьез с точки зрения состояния автомобиля, поскольку речь идет о кислотном веществе, оказывающем крайне токсичное воздействие на краску автомобиля. „У нас бывали случаи, когда на чистом пришедшем с мойки автомобиле есть как бы точечные повреждения краски - а на самом деле это птичий помет, который долго не смывали и кислота которого сильно повредила краску, причем это уже невозможно восстановить“, — приводит пример Пауль. „Если машина так испачкана, то стоит как можно скорее удалить такое пятно, даже просто смыв его водой на первой попавшейся заправке. В противном случае на автомобиле навсегда останется знак, напоминающий об этом „богатстве“», — предупреждает эксперт.
Мытье автомобиля садовым шлангом может привести к микроцарапинам и потускнению краски
Хотя летом в теплую погоду кажется лучше помыть машину в саду, а не на автомойке, эксперт Amserv предупреждает владельцев транспортных средств, что при отсутствии мойки высокого давления это не будет хорошей идеей. „Давление обычного садового шланга не сбивает с машины мелкий гравий и песок. Другими словами, если вы начнете протирать мокрый автомобиль тряпкой и губкой, то песчинки просто будут втираться в кузов, что приведет к царапинам от песка и сделает слой лакокрасочного покрытия более матовым, а не блестящим“, — объясняет Пауль. Но самое ужасное зрелище, по его словам, это когда автомобиль для очистки просто протирают сухой тряпкой - в этом случае, по словам эксперта, гарантированы и царапины, и особенно тусклый цвет автомобиля.
„Сушка кузова автомобиля после мойки крайне важна, потому что, если этого не сделать, то на стекле и лакокрасочной поверхности автомобиля останутся следы от высыхающих капель воды, которые можно будет удалить только повторной помывкой машины“, — отмечает Пауль и делится своими рекомендациями на этот счет. „Автомобиль следует для сушки вытирать мягкой впитывающей тканью – например, тряпками из микрофибры или замши, которые можно приобрести во многих магазинах“.
Кстати, следует также отметить, что лучше всего царапины видны на автомобилях черного и темного цвета, так как на них проступает светлая грунтовка. В случае с белыми и другими светлыми автомобилями, по словам Пауля, нужно быть более внимательным - ведь зачастую вмятины и царапины могут быть видны не сразу, а повреждения автомобиля могут незаметно увеличиваться со временем.