Эксперт: мытье автомобиля из садового шланга может оказать медвежью услугу

Для оплаты ремонтных работ необходимо выяснить, является ли это дорожно-транспортным происшествием, у которого есть конкретный виновник, или это ущерб можно покрыть каско - в случае собственной вины автовладельца. „Если речь идет о более крупной вмятине, полученной на парковке, то обязательно стоит спросить у владельца парковки, есть ли запись с камеры, или обратиться в полицию, а уже затем в автосалон, если ремонтные работы покрываются каско-страхованием. Если каско не оформлено, то все равно нужно обратиться в мастерскую и получить предложение по стоимости ремонтных работ“, — описывает процесс Пауль.

Хотя, согласно народной мудрости, птичий помет – это к большому богатству, эту идею не стоит воспринимать всерьез с точки зрения состояния автомобиля, поскольку речь идет о кислотном веществе, оказывающем крайне токсичное воздействие на краску автомобиля. „У нас бывали случаи, когда на чистом пришедшем с мойки автомобиле есть как бы точечные повреждения краски - а на самом деле это птичий помет, который долго не смывали и кислота которого сильно повредила краску, причем это уже невозможно восстановить“, — приводит пример Пауль. „Если машина так испачкана, то стоит как можно скорее удалить такое пятно, даже просто смыв его водой на первой попавшейся заправке. В противном случае на автомобиле навсегда останется знак, напоминающий об этом „богатстве“», — предупреждает эксперт.



Хотя летом в теплую погоду кажется лучше помыть машину в саду, а не на автомойке, эксперт Amserv предупреждает владельцев транспортных средств, что при отсутствии мойки высокого давления это не будет хорошей идеей. „Давление обычного садового шланга не сбивает с машины мелкий гравий и песок. Другими словами, если вы начнете протирать мокрый автомобиль тряпкой и губкой, то песчинки просто будут втираться в кузов, что приведет к царапинам от песка и сделает слой лакокрасочного покрытия более матовым, а не блестящим“, — объясняет Пауль. Но самое ужасное зрелище, по его словам, это когда автомобиль для очистки просто протирают сухой тряпкой - в этом случае, по словам эксперта, гарантированы и царапины, и особенно тусклый цвет автомобиля.



„Сушка кузова автомобиля после мойки крайне важна, потому что, если этого не сделать, то на стекле и лакокрасочной поверхности автомобиля останутся следы от высыхающих капель воды, которые можно будет удалить только повторной помывкой машины“, — отмечает Пауль и делится своими рекомендациями на этот счет. „Автомобиль следует для сушки вытирать мягкой впитывающей тканью – например, тряпками из микрофибры или замши, которые можно приобрести во многих магазинах“.



Кстати, следует также отметить, что лучше всего царапины видны на автомобилях черного и темного цвета, так как на них проступает светлая грунтовка. В случае с белыми и другими светлыми автомобилями, по словам Пауля, нужно быть более внимательным - ведь зачастую вмятины и царапины могут быть видны не сразу, а повреждения автомобиля могут незаметно увеличиваться со временем.