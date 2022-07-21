Swedbank: Июль – подходящее время для оценки соответствия Вашего пенсионного фонда

Swedbank напоминает, что пенсионные вкладчики, желающие обменять имеющиеся у них паи пенсионного фонда на паи другого фонда, должны подать заявление на обмен паёв не позднее 31 июля. Паи могут быть полностью или частично обменены на паи одного или несколько фондов II ступени. Если заявление подано до 31 июля этого года, обмен состоится 1 сентября. Возможны только три обмена в год.

Стоит отметить, что заявление на обмен паёв не меняет фонд, в который делались взносы, т. е. активный фонд. Заявление о выборе активного фонда вступит в силу немедленно, и следующий взнос будет сделан в новый активный фонд.

Выход Swedbank на эстонский рынок фондов жизненного цикла означает, что вместо того, чтобы концентрироваться в общих „массовых фондах“, вкладчики пенсионных накоплений будут распределяться по пенсионным фондам, соответствующим их потребностям. До изменения пенсионный фонд K60 Swedbank был крупнейшим в Эстонии. Этой весной K60 стал генерационным фондом для людей, родившихся между 1970 и 1979 годами. Следующий по величине фонд, K100, стал пенсионным фондом Swedbank для людей, родившихся между 1980 и 1989 годами. Разделение генерационных фондов по десятилетиям означает, что в рейтинге крупнейших фондов на рынке могут произойти изменения. Однако это не влияет на эффективность или устойчивость фондов. 42% вкладчиков второй ступени выбрали Swedbank для роста своих пенсионных денег.

Генерационный фонд учитывает инвестиционный период вкладчика и со временем корректирует долю акций для хеджирования инвестиционного риска перед выходом на пенсию. После этого изменения количество клиентов Swedbank, меняющих фонды, в мае увеличилось в 8 раз, а 98% клиентов выбрали рекомендованный им фонд. Среди оставшихся 2% были те, чей возраст оставался на верхней границе диапазона фондов жизненного цикла, и для кого было более разумно выбрать фонд на десятилетие моложе, индексный фонд или даже более консервативный вариант, чем рекомендованный фонд.